매 한 마리 없는 ‘달러의 신전’ … 6월 이전 금리 안 올릴 듯

존 윌리엄스 미 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 5일(현지시간) 전미경제학회(AEA)에서 기자들을 만나 “미국 경제가 나아지고는 있지만 성장을 이어가기 위해서는 여전히 완화된 통화정책의 지원이 필요하다”고 밝혔다. 그는 “돈줄을 죄기 위해 서둘러야 할 아무런 이유를 알지 못한다(I see no reason whatsoever to rush to tightening)”고 말했다. 기준금리를 서둘러 올릴 필요가 없다는 것이다. 윌리엄스 총재는 재닛 옐런 미 연준 의장과 함께 대표적인 비둘기파로 분류된다.

미 연방공개시장위원회(FOMC) 멤버 변화

그는 올해 새롭게 FOMC에서 투표권을 행사하는 멤버가 된다. 윌리엄스 총재와 함께 올해 FOMC 투표권을 행사하는 다른 세 명의 지역 연준 총재들도 대부분 비둘기파로 분류되는 인물들이다. 찰스 에번스 시카고 연준 총재, 데니스 록하트 애틀랜타 연준 총재가 그들이다. 제프리 래커 리치먼드 연준 총재는 중립 성향이다. FOMC는 7명의 연준 이사(현재 2인 공석)와 12개 지역 연준 총재 가운데 5명으로 구성된다. 이 중 뉴욕 연준 총재는 상임 멤버이고 나머지 11개 연준 총재 가운데 4명이 1년씩 돌아가며 투표권을 행사하는 구조다.

반면 올해부터 투표권을 행사하지 못하는 이들은 매파 성향이 대부분이다. 지난해 멤버였던 댈러스 연준의 리처드 피셔 총재, 클리블랜드 연준의 로레타 메스터 총재, 필라델피아 연준의 찰스 플로서 총재다. 지난해 멤버였던 미니애폴리스 연준의 나라야나 코처라코다 총재는 가장 온화한 비둘기파였다.

양적완화 종료는 금리인상 전주곡

미국의 경제 전문매체 ‘비즈니스 인사이더’는 도이체방크의 분석을 인용해 올해 FOMC 구성원의 변화를 이렇게 설명했다. 강경한 비둘기적 성향을 1, 강경 매파적 성향을 5, 중립을 3으로 봤을 때 2014년 FOMC 멤버의 성향은 평균 2.6이었던 반면 2015년에는 평균 1.8로 비둘기적 성향이 강화됐다는 것이다.

현재 10명인 FOMC 투표권자 가운데 8명이 비둘기파이고 래커 총재와 파월 연준 이사는 중립 내지는 중도에 가까운 온건 매파로 분류돼 2015년 FOMC는 사실상 매 한 마리 없는 비둘기 둥지가 될 것이란 전망이다. 특히 강경 매파의 대표 주자로 꼽혀온 필라델피아 연준의 플로서(66) 총재, 댈러스 연준의 피셔(65) 총재가 각각 오는 3월과 4월에 은퇴하는 것도 비둘기 성향을 더 강화시켜주고 있다. 플로서와 피셔 총재는 금융위기 이후 연준의 비정상적인 경기 부양책을 줄여야 한다고 강력히 주장해온 인물이다. 필라델피아와 댈러스 연준 총재는 올해 FOMC에서 투표권이 없지만, 회의에는 12개 지역 연준 총재가 모두 참석한다. 이 때문에 두 매파 수장의 은퇴로 매파 목소리가 더 약해질 것이란 전망이다.

물론 큰 틀에서는 비둘기파로 분류되더라도 시장을 바라보는 시각과 대응 방안에 대해서는 다소 차이가 있다. 따라서 비둘기파들이 일사불란하게 움직이진 않겠으나 올해 FOMC의 인적 구성은, 성급하게 금리를 올리지는 않겠다고 밝힌 옐런 의장 입장에서는 우군을 얻은 것으로 평가된다.

FOMC 구성원 변화는 또 있다. 버락 오바마 대통령은 6일(현지시간) 앨런 랜던(66) 전 하와이은행 대표를 연준(Fed) 이사 후보로 지명했다. 미 의회 인준은 어렵지 않을 것이란 전망이다.

오바마, 공석 중인 Fed 이사 신규 지명

통화정책에 대해 랜던이 어떤 성향을 가지고 있는지는 아직 알려지지 않았다. 하지만 어느 경우든 통화정책에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 보인다. 로이터통신은 “미 의회는 월가에 휘둘리는 FOMC에 지역 은행 전문가의 충원 필요성을 강조해왔는데 랜던이 FOMC 투표권을 가져도 통화정책에 대한 영향력은 제한적일 것”이라고 보도했다. 로이터는 “랜던은 은행감독이나 지방은행 정책에 집중할 것으로 보인다”고 덧붙였다.

‘결정적 시기’라는 올해 FOMC에 관심이 몰리는 것은 결국 금리인상 때문이다. 월스트리트저널은 5일(현지시간) “대부분의 FOMC 멤버들은 올해가 2006년 이후 처음으로 금리를 올리기 시작하는 시점으로 예상하고 있다”고 전했다. 스탠리 피셔 연준 부의장은 “최초 정책금리 인상을 언제, 어떻게 할지가 연준의 관심사”라고 했고, 윌리엄 두들리 뉴욕 연준 총재는 “시장의 2015년 중반 금리인상 예상은 적절하다”고 말했다.

관심은 시기와 폭에 집중되고 있다. 글로벌 투자은행과 경제전문가들은 올해 2~3분기, 늦으면 내년 1~2분기로 예상한다.

경기 움직임이 금리 조정 변수

지난해 12월 FOMC가 그동안 써온 ‘상당 기간’(a considerable time)을 ‘인내’(patient)로 대체하면서 금리인상 시기로 6월이 많이 언급됐다. 이재완 리딩투자증권 연구원은 “지난해 12월 옐런 의장이 최소한 다음 두 차례의 FOMC에서는 금리를 인상하지 않겠다고 밝히면서 조기 인상에 대한 우려는 사라졌다”고 말했다. 특히 올해 세 번째 FOMC 회의는 4월 28~29일(현지시간) 열리는데 이때는 옐런 의장의 기자회견이 없어 사실상 금리를 올리기 힘들다. 이 때문에 금리인상 시점은 일러야 6월이 될 것이라는 시각이다.

하지만 최근엔 ‘상반기는 어렵지 않겠느냐’는 전망이 힘을 얻고 있다. 김진명 KB투자증권 연구원은 “‘상당 기간’을 ‘인내’로 대체한 건 시장의 오해를 막기 위한 것”이라며 “6월은 이른 듯하고 7월이 유력하다”고 말했다. 경기 상황은 금리조정의 주요한 변수다. 최호상 국제금융센터 선임연구위원은 “FOMC에 비둘기 성향을 가진 멤버가 많아진데다 물가는 아직 목표 수준에 이르지 못했고, 미국 경제의 총수요도 낮은 편”이라며 “경기 움직임을 보고 처음에 상징적으로 금리를 소폭 올리고 이를 한동안 유지할 가능성이 있다”고 전망했다.



비둘기파 vs 매파 금리 측면에서 보면 비둘기파(Dove)는 낮은 금리를 유지해 경제를 성장시키려는 세력이다. 흔히 온건파로 불린다. 매파(Hawk)는 상대적으로 높은 금리를 유지해 물가를 안정시키려는 세력으로, 강경파로 불린다. 크게 보면 비둘기파는 성장을 추구하고, 매파는 안정을 추구한다.

연방공개시장위원회(FOMC) 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 통화정책 결정기구. 의장은 연준 의장이 겸한다. 의장을 포함한 7명의 이사와 뉴욕 연준 총재가 상임위원이며 11개 지역 연준 총재 가운데 4개 지역 총재가 순번에 따라 맡는다. 2015년 1월 현재 연준 이사 두 명이 공석인데, 한 명은 지명 상태다.

염태정 기자 yonnie@joongang.co.kr