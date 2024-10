더클래스 효성, 1월 New Start Promotion 실시

차별화 된 서비스로 고객 만족 극대화를 위해 노력해 온 더클래스 효성(www.theclasshyosung.com 대표이사 배기영)이 1월 New Start Promotion을 선보인다. 메르세데스-벤츠 공식 딜러사인 더클래스 효성은 15년의 첫째달인 1월을 맞아 가족과 함께 편안하고 즐거운 시간을 보낼 수 있게 해 줄 기프트와 함께 메르세데스-벤츠의 오너가 될 수 있는 꿈의 기회를 실현해줄 『더클래스 효성 1월 New Start Promotion』을 실시한다고 8일 밝혔다. 더클래스 효성 1월 New Start Promotion 은, ▲ The New C-Class 출고고객께 한국타이어에서 윈터 아이셉트 에보 겨울용 타이어(4개)를 증정한다. 또한 더클래스효성에서는, 그라노더그릴에서 12월에 이어 1월에도 4회에 걸쳐 쿠킹클래스도 진행한다고 한다. 요리를 좋아하는 고객에게는 인기있는 레스토랑의 셰프에게 요리를 배울 수 있는 좋은 기회가 될 것이다. 더클래스 효성의 배기영 대표는 “2015년 새해의 시작, 한겨울을 맞이해 힘차게 한해의 시작을 도와줄 New Start Promotion 을 준비해봤다. 메르세데스-벤츠 고객님들의 겨울철 안전운전을 책임질 겨울용 타이어를 준비했으므로, 당사에서 준비한 사은품과 출고고객 이벤트 등으로 가족과 함께 즐거운 새해가 되었으면 한다” 고 밝혔다. ‘더클래스 효성, ‘1월 New Start Promotion’ 과 프리미엄 세일즈 프로모션에 대한 자세한 사항은 당사 전시장으로 문의 및 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. <이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>