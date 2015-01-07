[인사] 중앙일보·JTBC 外

◆중앙일보·JTBC<승격>▶부국장 송의호(대구총국)▶차장 송봉근(부산총국) 최경호(광주총국)
◆보건복지부▶인구정책실 아동복지정책과장 김문식▶〃 요양보험제도과장 이스란▶〃 아동정책기본계획TF 팀장 송준헌
◆국민안전처<국장급(별정직 고위공무원)>▶장관정책보좌관 이건두
◆법제처<과장급 승진 및 인사교류>▶세종시 규제개혁법무담당관 곽경림<과장급 전보>▶사회문화법제국 법제관 류철호<서기관 전보>▶기획조정관실 법제정책총괄담당관실 양정원
◆조달청<일반직 고위공무원 전보>▶기획조정관 임종성▶전자조달국장 김정운▶구매사업국장 백명기▶신기술서비스국장 변희석▶서울지방조달청장 장경순
◆문화재청<3급 승진>▶문화재정책국 발굴제도과 김계식
◆농촌진흥청▶기획조정관실 지식정보화담당관 심근섭▶〃 창조행정법무담당관 강민구▶운영지원과장 김종배▶기술협력국 수출농업지원과장 이병서◆국립식량과학원▶중부작물부장 박기훈▶중부작물부 중부작물과장 이점호▶〃 수확후이용과장 김욱한▶남부작물부장 이영희▶남부작물부 생산기술개발과장 강항원▶〃 밭작물개발과장 오인석▶〃 논이용작물과장 권영업▶작물기초기반과장 김선림▶운영지원과장 이승재▶기획조정과장 백인열▶작물육종과장 김보경▶작물재배생리과장 이건휘▶바이오에너지작물연구소장 이경보
◆광주광역시<이사관(2급)>▶시의회 사무처장 위길환<국장급(부이사관·3급)>▶문화관광정책실장 김효성▶환경생태국장 이정삼▶도시재생〃 안치환▶교통건설〃 박남언▶안전행정〃 정민곤▶체육U대회지원〃 정평호▶일자리투자정책〃 박창기▶경제산업〃 유용빈▶정책기획관 염방열▶공무원교육원장 김형수▶상수도사업본부장 문용운▶동구 부구청장 임영일▶서구〃 정여배▶남구〃 이병렬▶북구〃 차영규▶광주비엔날레 사무처장 장학기▶하계U대회조직위 파견 백봉기▶국방대〃 이연▶국립외교원〃 이상배▶지방행정연수원〃 이종환 김집중▶세종연구소〃 김병수▶광주광역시 윤기봉<준국장급>▶대변인 김준영▶여성청소년가족정책관 임연숙▶안전정책관 하태선▶시의회 총무담당관 최상윤<과장급>▶법무담당관 이효순▶문화예술진흥과장 이효상▶문화산업〃 김일융▶노인장애인복지〃 이달주▶도시디자인〃 강백룡▶교통정책〃 윤기현▶대중교통〃 김홍식▶건설행정〃 박장석▶도로〃 문범수▶자치행정〃 이동진▶체육진흥〃 홍화성▶U대회지원〃 허기석▶투자유치〃 양효섭▶경제정책〃 박동희▶환경정책〃 박기완▶기후변화대응〃 김경택▶공원녹지〃 노원기▶도시재생〃 송형석▶건축주택〃 이규남▶경기시설〃 박주욱▶생명농업〃 박헌규▶규제개혁추진단장 이석호▶시의회 산업건설전문위원 임종성▶공무원교육원 교육지원과장 김훈▶〃 교육운영과장 곽재훈▶상수도사업본부 업무부장 민병인▶〃 기술부장 장재만▶종합건설본부 총무부장 이영민▶〃 건축설비부장 홍복기▶도시철도건설본부 기술담당관 고현종▶5·18기념문화센터 소장 오영전▶무등산 생태문화관리사무소장 김동수▶시립민속박물관장 김원석▶서부농수산물도매시장 관리사무소장 서상용▶하계U대회 파견 김형준 송승종 송재식▶지방행정연수원〃 오채중 김기숙 배복환 김성광 배종춘
◆조세일보▶정책·정치·법조팀장(부장) 김진영
◆한국남부발전▶기술본부장 이근탁
◆한국철도기술연구원<승진>◆수석▶기획전략본부 이희업▶녹색교통물류시스템공학연구소 박덕신▶고속철도연구본부 김석원 이병송 권삼영◆책임▶녹색교통물류시스템공학연구소 민재홍 오석문 권순박▶고속철도연구본부 이기원 김상수 이준호▶광역도시교통연구본부 이수형▶철도안전인증센터 신덕호 김상암▶연구경영본부 전한준◆선임▶기술사업화센터 양영주<전보>▶기획팀장 윤장호▶홍보협력팀장 사공명▶중소기업협력팀장 김종기▶첨단소재연구팀(WCL)장 김정석▶피로손상연구팀장 전현규▶ICT융합연구팀장 이재호▶시험품질분석팀장 박성혁
◆한국청소년정책연구원▶기획조정본부장 황진구▶연구·예산기획실장 김기헌▶활동·역량연구〃 최창욱▶보호·복지연구〃 이유진▶통계·기초연구〃 이종원▶현안정책전략〃 김지연▶경영지원〃 권영걸▶감사〃 강명숙▶연구·성과기획팀장 황여정▶예산기획〃 이권수▶학술·정보〃 임지수▶총무·인사〃 오주상▶재무·회계〃 이종욱
◆한국직업능력개발원▶평생직업·진로교육연구본부 진로교육센터 센터장 정윤경
◆한국고전번역원▶원전정리실장 김재훈▶인사총무부장 박선준▶기획예산팀장 이정훈▶수석연구위원 최채기 이규옥 강대걸 김성애▶수석행정위원 노재춘