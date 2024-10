KAIST 경영대학 정보경영 석사과정, 21일 입학설명회 개최

KAIST 경영대학 정보경영 석사과정이 오는 21일 2015년도 신입생 모집을 위한 입학설명회를 개최한다. 정보경영 석사과정은 IT 분야의 전문성과 경영 감각을 동시에 갖춘 전문 인력 양성을 목표로 개설됐다. 융합학문으로서의 IT경영분야에 특화된 파트타임 석사과정인 정보경영 석사과정은 2년간 주 2회(수요일 저녁, 토요일 전일) 수업이 진행되며, 학생들은 논문 6학점을 포함해 총 39학점을 이수하게 된다. 정보경영 석사과정은 차세대 IT 기술에 대한 지식과 경영 전반에 대한 균형 잡힌 시각을 키울 수 있는 커리큘럼이 특징이다. △IT 전략 △IT 기술 △IT 기반 경영혁신 △네트워크 및 하이테크 산업 분야에 특화된 교과목이 개설돼 있으며 회계 및 재무 에 관련한 경영 기초 과목도 개설 되어 있다. 또한 벤쳐 창업 관련 강의와 스탠포드대 디자인스쿨을 벤치 마킹한 △디자인 이노베이션 등의 강의도 마련돼 눈길을 끈다. 최근 이슈가 되고 있는 빅데이터 및 비즈니스 애널리틱스 관련 강좌의 경우, 실제로 데이터를 관리하고 분석하는 틀을 세워 경영 환경에 적용할 수 있도록 돕고 있다. 현업과 학업을 병행할 수 있는 과정인 만큼 IT 분야 종사자들간 정보 공유와 네트워킹의 장으로도 자리매김 하고 있다. 1년차 여름학기에는 스페인의 IE Business School(예정)로의 해외 연수가 계획돼 있다. 해외연수에서는 선진 IT 경영을 체험할 수 있는 다양한 강의 및 기업 문화 체험의 기회가 마련되어 있다. 또한 2년차부터는 지도교수의 지도 하에 석사 논문을 준비하며 IT와 비즈니스 분야에 대한 심도 있는 학업 및 연구가 이루어 지고 있다. KAIST 경영대학은 IT 경영 분야는 그간 특히 국제적인 연구 역량을 인정받고 있다. 2005년에는 IS Research Global Ranking(정보시스템학회, AIS)에서 세계 13위를, 2008년에는 중앙일보 주관 경영대학 랭킹에서 교원당 SCI/SSCI 연구 업적 1위를 기록했다. 2009년에는 High Impact IS Papers and Researchers(아시아지역 정보시스템 연구 세계 영향력 분석 논문, AIS) 조사에서 아시아 지역 3위로 평가 되었다. 입학설명회는 오는 21일 저녁 7시, KAIST 경영대학 (서울 캠퍼스) 수펙스 경영관에서 진행된다. 학생 모집은 4월로 예정돼 있으며, 2015년 9월부터 강의가 시작될 예정이다. IT 기업의 임원을 목표로 하거나, 기업 내 IT 비즈니스 전략 담당자, 그 외 기업 혁신과 성장에 관심이 있는 사람이라면 누구나 지원할 수 있으며, 설명회 참석을 원하는 사람은 KAIST 경영대학 홈페이지(http://www.business.kaist.ac.kr)를 통해 사전 등록 하면 된다. 문의 사항이 있을 경우 전화(02-958-3641)와 이메일(phjin114@business.kaist.ac.kr)로 연락할 수 있다. <이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>