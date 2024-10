아직 준비가 안됐다는데도 기어코 왔네요.

첫 월요일이라뇨. 연말연시의 느슨한 기분에 취해있고 싶은데 말입니다.

음악을 이불처럼 덮고 게으름을 떨어보죠.

조용한 눈처럼 덮이는 노래, 'You are the new day'입니다.

아직 어제에 머물러 있고 싶은 사람들에게 킹스싱어즈가 노래해주네요.

“당신이 새 날”이라고요.

누군가 당신 덕에 어제를 떨치고 오늘로 내일로 나아간다네요.

혼자 맞기에는 부담스러운 새 날들, 누군가와 함께 가봅시다.

지금껏 없었던 하루 보내십시오.

김호정 기자 wisehj@joongang.co.kr