[인사] 일간스포츠㈜ 外

◆일간스포츠㈜<보임>▶경제 및 사업담당 류원근▶뉴스룸 국장(편집국장) 겸 엔터팀장 이경란▶콘텐트서비스룸 국장 겸 디지털콘텐트팀장 김성원▶콘텐트서비스룸 에디트팀장 이일용<승격>◆부장대우▶뉴스룸 최창호▶콘텐트서비스룸 김성원◆차장대우▶뉴스룸 한용섭▶콘텐트서비스룸 김일환 최민규▶광고마케팅본부 차용백
◆행정자치부<고위공무원 전보>▶기획조정실장 전성태▶지방행정연수원장 최두영▶대변인 조욱형▶창조정부조직실 조직정책관 박병호▶〃 제도정책관 김석진
◆조달청<부이사관 전보>▶부산지방조달청장 정영옥<과장급 전보>▶전자조달국 물품관리과장 김태경▶〃 국유재산기획조사과장 임근자▶국제물자국 원자재총괄과장 김대수▶〃 외자구매과장 김현정▶시설사업국 예산사업관리과장 이경재▶신기술서비스국 기술서비스총괄과장 강성민▶〃 정보기술계약과장 김지욱▶〃 우수제품구매과장 김홍창▶〃 서비스계약과장 김영민▶〃 건설용역과장 오건수▶부산지방조달청 경영관리과장 김종권▶대전지방조달청장 김종환<과장급 승진>▶조달교육원장 한상도▶인천지방조달청 장비구매팀장 전형구
◆특허청<과장급 승진>▶산업재산보호협력국 산업재산조사과장 성창호<과장급 전보>▶특허심사2국 정밀부품심사과장 임호순▶특허심사3국 멀티미디어방송심사팀장 양희용▶특허심판원 심판관 이석범 전범재▶특허법원 파견 고준석▶서울중앙지방법원 〃 최인선<기술서기관 전보>▶특허심사3국 바이오심사과 신원혜▶특허심판원 오정아 홍근조
◆세종시교육청<3급 승진>▶교육행정국장 이재욱<4급 승진>▶교육소통담당관 이보영
◆강원도선거관리위원회▶관리과장 연광흠▶지도과장 김기병▶홍보과장 김용덕▶행정과장 이종수
◆한국기술교육대▶교무처장 박해웅▶대학원장 오용택▶창조인재교육개발단장 강승찬
◆한국방송통신대▶교무처장 직대 고성환▶기획부처장 장호찬▶학생부처장 서지원▶대학원장 김영인
◆조선일보▶편집국 에디터(기획 및 행정담당) 윤영신▶디지털뉴스본부 취재팀장 최유식▶〃 콘텐츠팀장 김기훈▶〃 전략팀장 이철민▶〃 디지털편집팀장 안덕기
◆경향신문▶경향비즈ⓝ라이프팀장 한대광▶모바일팀장 김종목
◆MBC▶드라마국 드라마3부장 박성은
◆YTN▶호남취재본부장 김범환
◆BBS불교방송▶경영기획 국장 겸 전법후원국장 박시하<전보>▶부산지방사 경남본부설립추진단장 김봉래
◆한국철도시설공단<처장급>▶감사실장 김효식▶안전품질실장 정천덕▶수도권본부 재산·지원처장 장순상▶수도권본부 건설·기술처장 석종근▶충청본부 재산·지원처장 박진현▶강원본부 시설·지원처장 이영주▶시설장비사무소장 김동엽<부장급>▶기획재무본부 세무·경리부장 강정수▶〃 정책조사부장 김현성▶〃 유라시아철도부장 박정범▶기술본부 고속신호부장 박석현▶시설사업본부 전기유지개량부장 이현묵▶〃 중국·아시아부장 박대근▶경영지원실 복지후생부장 김태은▶〃 용역계약부장 염진구▶〃 구매계약부장 김형근▶수도권본부 안전사업부장 장형식▶〃 경의선PM부장 권혁환▶수도권고속철도건설단 지원부장 강창호▶영남본부 사업지원부장 김종윤▶〃 용지부장 임경덕▶〃 대구도심·대구선PM부장 이종근▶〃 신호통신PM부장 권유철▶충청본부 사업지원부장 송인보▶〃 용지부장 김성연▶〃 신호통신PM부장 오준호
◆한국원자력환경공단▶안전사업본부장 최광섭▶경영기획〃 이철호▶환경관리센터장 정성태▶기술연구소장 박주완▶품질보증실장 임종대▶인재개발〃 강기성▶방폐물정책〃 김형준▶방폐물사업〃 최기용▶처분운영〃 정의영▶운영지원〃 조병조▶기획조정〃 조성돈▶경영관리〃 우창제▶연구정책기획〃 하태욱▶수송저장연구〃 조천형▶처리처분연구〃 정해룡▶안전평가〃 박진백
◆한국전력기술<전보>▶감사실장 유홍재▶경영지원처장 김병은▶인사노무처장 유선용▶사우디아라비아 지사장 김재학▶(플랜트)토목건축기술그룹장 윤영종▶(플랜트)전기계측기술그룹장 차상학▶EPCM지원실장 김학철