[인사] 헌법재판소 外

◆헌법재판소＜이사관 승진＞▶국제협력관 신호중＜과장 전보＞▶헌법재판소장 비서관 김희▶재정기획과장 정원국▶협력행정〃 이형주▶정보화기획〃 최병협▶도서정보〃 장유식▶국방대 파견 하정수▶통일교육원 파견 남궁황＜과장 신규보임＞▶국제협력과장 전상보＜서기관 전보＞▶기획감사과 이영일▶헌법재판연구원 연구교수부 교육팀 하영화＜서기관 승진＞▶재판관 비서관 이범원▶법제연구과 김혜영▶인사관리과 윤성진▶심판민원과 김준곤
◆공정거래위원회＜과장급 전보＞▶대법원(고용휴직) 유성욱▶입찰담합조사과장 육성권
◆교육부＜일반직 고위공무원＞▶기획조정실장 김관복▶서울시교육청 부교육감 박백범▶강원도교육청 〃 송기동▶경남도교육청 〃 전희두▶경북도교육청 〃 김명훈▶광주광역시교육청 〃 황홍규▶부산시교육청 〃 강영순▶세종시교육청 〃 이진석▶인천시교육청 〃 박융수▶충남도교육청 〃 박춘란▶중앙교육연수원장 정일용▶학술원사무국장 윤용식▶경상대 사무국장 노재민▶전북대 〃 조진우▶한국교원대 〃 전찬환▶서울시교육청 기획조정실장 류혜숙▶교육부 이계영 한상신＜부이사관＞▶강원대 삼척캠퍼스 행정본부장 김홍구
◆문화체육관광부＜국장급＞▶비상안전기획관 박영오▶홍보콘텐츠기획관 이계현＜부이사관 승진＞▶감사관실 감사담당관 강태서▶문화예술정책실 공연전통예술과장 임병대▶관광체육레저정책실 체육정책과장 김대현＜과장급 전보＞▶감사관실 감사담당관 박성락▶관광체육레저정책실 체육진흥과장 강태서▶해외문화홍보원 외신협력과장 강대금▶국민소통실 분석과장 이기석▶전통예술고 교장 김순옥
◆보건복지부▶OECD 대한민국정책센터 사회정책본부장 이석규▶국립중앙의료원 현대화사업단장 정채용▶원격의료추진단 팀장 손일룡▶국립재활원 장애인운전지원과장 조광일▶질병관리본부 생물테러대응과장 조신행
◆여성가족부＜국장급 전보＞▶청소년정책관 서유미
◆해양수산부▶인천지방해양안전심판원 심판관 최승연
◆국세청＜복수직 서기관 전보＞◆본청▶전자세원과 남동성▶원천세과 배창경◆서울청▶송무국 송무2과 윤성호▶조사1국 조사1과 박성훈▶조사2국 조사관리과 이준호 김보남▶〃 조사2과 이창기▶조사3국 조사1과 최진구▶〃 조사2과 김기완▶조사4국 조사관리과 김중욱▶〃 조사1과 박달영▶〃 조사2과 채병호▶국제조사관리과 이상걸▶국제조사1과 남아주 고현호▶국제조사2과 나명수◆중부청▶체납자재산추적과 박정준▶조사1국 조사1과 박은학▶〃 조사2과 이상철▶조사2국 조사관리과 전정수▶조사3국 〃 한경호▶조사4국 조사1과 이세협▶포천세무서 동두천지서장 고영호◆대전청▶조사1국 조사관리과장 이강수▶조사2국 〃 문남주◆광주청▶감사관 김광근▶납세자보호담당관 노대만▶순천세무서 벌교지서장 최기섭◆부산청▶통영세무서 거제지서장 홍영명
◆통계청＜전보＞▶통계대행과장 송영선
◆서울시교육청▶감사관 이명춘
◆인천시교육청▶평생학습관장 인경식▶계양도서관 관장 이진경▶동부교육지원청 행정지원국장 윤예원▶서부교육지원청 〃 강창학
◆강원도소방본부▶특수구조단장 박태원▶속초소방서장 강윤종
◆서울대▶행정대학원 부원장 이석원▶치의학대학원 교무부원장 겸 학생부원장 안석준▶관악학생생활관 교무·학생부관장 김현＜3급 이상 승진＞▶대학행정교육원장 공병영▶시설관리국장 직대 겸 재정전략실장 이동진▶학생처 장학복지과장 조혜영▶〃 학생소통팀장 이범진▶교무처 미래교육팀장 한광실▶기획처 기획과장 여화연▶재정전략실 자산운영팀장 김번겸＜4급 승진＞▶감사팀 이정구▶교무처 교무과 최성남▶〃 학사과 허건행▶공과대학 한경석▶행정대학원 정대현▶융합과학기술〃 정용철▶교수학습개발센터 김인자▶중앙도서관 김미향▶시설관리국 시설기획과 김원선 정영호▶그린바이오과학기술연구원 김선겸＜3급 이상 전보＞▶교무처 학사과장 김병오▶연구처 연구정책과장 이선희▶〃 연구지원과장 김광현▶재정전략실 예산과장 정봉문▶사무국 인사교육과장 이병근▶〃 재무과장 임장주▶입학본부 입학관리과장 유영철
◆경기과학기술대▶학생복지취업처장 전춘기▶산학협력단장 신진국▶전략기획부처장 권오상▶산학협력팀장 전선도▶스마트캠퍼스센터장 심동석▶평생교육팀장 이학선▶국제정보문화교류원장 윤세창▶국제학생지원센터장 김성규▶취업진로개발센터장 지재원▶국제아동영어교육연구소장 최성희
◆연성대▶교학처장(NCS교육지원센터장 겸직) 최창호▶도서관장 홍익표▶교수학습지원센터장 김지영▶현장실습지원센터장 박명수
◆조선일보▶이사 발행인직무대리 겸 인쇄인 홍준호▶경영기획실장 김영수▶편집국 디지털뉴스본부장 박정훈
◆TV조선▶경영기획본부장 고종원▶미디어사업본부장 방정오▶신사업기획단장 여시동
◆조선미디어렙▶문화사업팀장 김대환
◆조선경제아이▶대표 이광회
◆조선비즈▶위비경영연구소장 이지훈
◆한국경제신문▶편집국 선임기자 겸 좋은일터연구소장 박기호▶편집국 한경+부장 겸 국제부 중국전문기자 오광진
◆서울신문＜임원 승진＞▶부사장 안용수▶상무이사 오병남 이목희
◆전자신문＜전보＞전략기획실 실장(이사) 김상용
◆KBS 미디어▶경영지원센터 경영지원센터장 허광운▶콘텐츠기획본부 문화사업부장 강봉관▶〃 KBS방송아카데미부장 강석희▶콘텐츠사업본부 국내사업부장 김성임▶〃 스마트미디어사업부장 김상유▶뉴미디어기획본부 인터넷기획부장 이제엽▶〃 디지털미디어부장 정평기▶〃 뉴미디어개발부장 김근웅▶전략기획프로젝트팀장(사장직속) 박승규
◆EBS＜부서장급 승진＞▶학교교육본부장 김유열▶다채널방송추진단장 신동수▶유아·어린이특임국장 성기호＜부장급 승진＞▶교양문화부장 김우철▶학교교육기획부장 김재천▶수학교육부장 정지은▶제작기술부장 김길호▶조직법무부장 이병익▶홍보부장 김혜영▶교육방송연구소 부소장 김경수▶비서실장 박성호＜부장급 전보＞▶라디오부장 이일주▶유아·어린이부장 정경란▶수능교육부장 신삼수▶영어교육부장 권윤혜▶디지털영상부장 김남호▶신성장기획부장 조영준▶정책기획부장 이민수▶인적자원부장 서동원▶사회협력부장 오한샘
◆tbs 교통방송▶라디오국장 김영식▶미디어정책실장 이문구▶보도국장 김종필▶보도국 편집부장 이종억▶〃 취재부장 이혜경▶〃 취재1팀장 김훈찬▶기술국장 변동운▶기술국 송출부장 김성규
◆동아프린테크＜승격＞▶충정로 공장장(국장급) 이근수
◆한국산업인력공단＜별정직＞▶국제인력본부장 김평희＜1급 승진＞▶인재개발팀장 장덕호▶제주지사장 김혜경▶인도네시아 EPS센터장 장병현＜1급 상당 전보＞▶감사실장 김대수▶총무국장 임경식▶직업능력〃 이연복▶일학습지원〃 윤석호▶자격혁신〃 김병주▶외국인력〃 우봉우▶글로벌일자리지원〃 최재명▶훈련품질향상센터장 최희숙▶서울자격시험센터장 박찬섭▶부산〃 김태성▶대구〃 박영환▶인천〃 이명재▶지역산업별지원단장 김성재▶기술자격출제실장 박계영▶전문〃 황길주▶서울동부지사장 이한구▶강원〃 김록환▶강원동부〃 권오복▶부산남부〃 류명수▶경남〃 김현생▶울산〃 이병철▶경북〃 고창용▶경북동부〃 김동일▶충북〃 이재길▶충남〃 민경일▶부산지역본부장 정희택▶대구지역〃 권영진▶생활과학팀장 홍정혁▶서울자격시험센터 고충국
◆수협중앙회＜승진＞◆부장급▶공제보험부장 김재완▶어업정보통신본부장 배현두▶정책보험부장 이영준▶유통영업부장 민봉식▶강서공판장장 김부곤◆팀장급▶관재팀장 남장현▶수산법제〃 정성기▶운용기획〃 박순철▶리스크관리〃 김용관▶정보지원〃 엄기선▶감사기획〃 강병규▶생산관리〃 권태철▶공제심사〃 박찬수▶정보통신기획〃 김대근▶무역〃 노희석▶(강서공판장)공판팀장 최재진▶비서실장 이강식▶조사협력〃 박광범▶경인공제보험지부장 이원석▶제주어업정보통신국장 황상도▶대외협력역 정회상▶연수원 부원장 신성진◆지사무소장▶후포어업정보통신국장 임석한▶울릉〃 정시영▶목포〃 김웅호▶속초어업정보통신국 임병진＜전보＞◆부장급▶회원경영지원부장 김용식▶조합자금〃 박영석▶자재사업〃 안재문▶조합금융리스크관리실장 송현규▶조합감사〃 한명섭▶준법감시인 박현호▶연수원장 이중찬◆팀장급▶기획조정팀장 양운직▶기금관리〃 김풍근▶여신지원〃 김동섭▶공제기획〃 이창우▶마케팅전략〃 오준영▶보험기획〃 양해광▶보험관리〃 김익실▶채권운용〃 이현종▶홍보〃김현수▶상시감사〃 신중동▶감사2〃 전대지▶감사3〃 최종갑▶자재지원〃 오세연▶유류관리〃 이종환▶품질안전〃 김동욱▶(강서공판장)관리팀장 홍석종▶(전남지역본부)지도총무팀장 오승택▶수산발전기금사무국장 김재섭▶공제보험사업단장 계현철▶단체급식〃 성낙근◆지사무소장▶인천가공물류센터장 김시종▶천안물류센터장 박종근▶경기북부〃 최광성▶충청공제보험지부장 최광호▶전북〃 박종선▶경북〃 이관우▶속초어업정보통신국장 황병천▶동해〃 최병만▶주문진〃 허균▶태안〃 김량훈▶군산〃 이동화▶통영〃 김현규▶여수〃 명호경▶삼천포〃 정상욱▶울산〃 강태수▶부산〃 이덕형▶인천공판장장 이순교▶대구〃 이용호▶남해자재사업소장 박두진▶동해〃 김병철▶서해〃 동송학＜보직부여＞◆팀장급▶인사총무팀장 최수용▶회원지원〃 정성구▶고객지원〃 어영일▶여신관리〃 이옥진▶여신제도〃 정종춘▶어재보험〃 이재빈▶양식보험〃 고성용▶주식운용〃 김인교▶준법감시〃 전재완▶방송〃 서재권▶상품개발〃 강혁중▶수매사업〃 주규현▶수급관리〃 김정우◆지사무소장▶상해대표처 소장 이정도＜교육＞◆부장급▶총무부 양동욱◆팀장급▶총무부 이준서＜파견＞◆팀장급▶전다윗(수협개발)▶김경범(수협유통)▶이기흥(추자도수협)