[인사] 제이미디어렙 外

◆제이미디어렙＜보임＞▶IMC담당상무 송상훈▶마케팅본부장 오영민▶영업1국장 김종훈▶영업2국장 우용석▶영업1팀장 윤덕현▶영업2팀장 박찬식▶IMC1팀장 이주엽▶IMC2팀장 이용욱▶영업기획팀장 김정렴▶마케팅전략팀장 성치열▶경영지원팀장 김항종
◆드라마하우스&제이콘텐트허브＜보임＞▶콘텐트사업1팀장 겸 엔터테인먼트사업팀장 정일훈＜승격＞▶수석부장 박형준▶부장 하동균
◆코리아중앙데일리＜승격＞▶차장 김진호 장영훈
◆중앙일보시사미디어＜보임＞▶포브스 편집장 나권일▶뉴스위크 편집장 서정현▶전략사업팀장 전정훈＜승격＞▶부국장 김홍균▶수석부장 오영조▶부장 전유선 김윤재 나성근▶차장 김태윤 조용탁 박상주 최경호 최영진 신보현 유봉길 여동기
◆기획재정부＜국·과장급 전보＞▶재정기획국장 최재영▶규제개혁법무담당관 장윤정▶재정기획총괄과장 한경호▶재정건전성관리〃 이장로▶중기재정전략〃 장정진▶재정정보〃 배상록▶안전예산〃 신민철▶거시경제전략〃 박봉용▶사회재정성과〃 김재신▶경제재정성과〃 고종안▶재무경영〃 김언성▶평가분석〃 임상준▶지역금융〃 민경설＜서기관 승진＞▶기획조정실 기획재정담당관실 김의택▶세제실 산업관세과 박정준▶경제정책국 종합정책과 김귀범▶미래경제전략국 복지경제과 박정현▶정책조정국 서비스경제과 장의순▶공공정책국 정책총괄과 강미자▶국제금융정책국 외화자금과 김영현
◆법무부＜서기관 승진＞▶감사담당관실 김정복＜과장급 전보＞▶법무연수원 운영과장 천정훈＜기술서기관 승진＞▶시설담당관실 조록환＜과장직위 승진＞▶시설담당관 김종태
◆농촌진흥청▶경기도 농업기술원 기술보급부장 남윤우▶국립농업과학원 작물보호과장 이상집
◆특허청＜부이사관 승진＞▶정보고객정책과장 현성훈▶상표심사정책과장 박호형
◆대구시＜국장급 승진·전보＞▶정책기획관 정풍영▶건설본부장 직대 안종희▶대변인 김철섭▶자치행정국장 서상우▶버스개혁추진단장(TF팀) 배기철▶자치행정국 전재경 구본근 홍성주▶대구경북경제자유구역청 투자유치본부장 김대권
◆대전시＜3급 승진·직대＞▶보건복지여성국장 강철구▶자치행정국장 직대 김우연▶환경녹지국장 〃 최규관▶도시주택국장 〃 정무호▶총무과 유광훈 송치영 이영우＜3급 전보＞▶감사관 이광덕▶정책기획관 이강혁▶경제산업국장 이중환▶문화체육관광〃 정관성▶교통건설〃 박용재▶과학문화산업본부장 강철식▶도시재생〃 박월훈▶인재개발원장 양승찬▶유성구 부구청장 김상휘▶대덕구 〃 윤태희▶총무과 이택구 이창구 한선희
◆충남도＜3급 승진요원＞▶정책기획관 조원갑▶복지보건국장 유병덕▶총무과(교육파견) 권혁문 정송＜3급 전보＞▶해양수산국장 맹부영▶충남발전연구원 파견 장영수▶내포신도시건설본부장 조경연▶감사위원장 윤종훈▶총무과(교육파견) 오세현 조한중
◆강원도＜국장급＞▶의회사무처장 한만수▶경제진흥국장 최중훈▶문화관광체육국장 이주익▶인재개발원장 조규석▶평생교육진흥원 사무국장 허해구▶동계올림픽본부장 김지영▶강릉부시장 김학철▶글로벌투자통상국장 직대 서경원▶의회사무처 의사관 윤순근▶〃 의정관 김철래▶강원FC사무국장 전용수▶총무행정관 박만수▶기획관 김만기▶녹색국장 직대 안병헌▶농정국장 직대 어재영
◆서울시교육청＜지방이사관 승진＞▶정독도서관장 김성갑＜지방부이사관 승진＞▶총무과장 양기훈▶교육행정국장 김희선▶서울시 학생교육원 총무부장 안덕호
◆대구시교육청＜3급 승진＞▶정책기획관 김점식＜3급 전보＞▶동부도서관장 황정환
◆대전시교육청＜3급 승진＞▶행정국장 김용선
◆광주광역시교육청＜3급 승진＞▶행정국장 김남호▶광주학생독립운동기념회관장 박태일▶광주학생교육문화회관장 유영근＜3급 전보＞▶금호평생교육관장 김향근
◆충남도교육청＜3급 전보＞▶학생교육문화원장 황의방＜3급 승진＞▶기획관 김원호
◆충북도교육청＜3급 승진＞▶기획관 김왕년
◆제주도교육청＜서기관 전보·파견＞▶행정국장 직대 박순철▶공보관 박형남
◆산업은행＜본부장＞▶미래통일사업본부 강기남▶구조조정본부 정용석▶자금시장본부 이재호▶IT본부 이종육▶준법감시인/윤리준법부 최종복▶정보보호최고책임자/정보보호부 양우정＜지역본부장＞▶강북 이명재▶경인 백운기▶영남 박형규▶중부 배영섭▶충청호남 지광남
◆부산대▶한의학전문대학원장 이병렬▶행정〃 강재호▶교무부처장 노지현▶학무부〃 조은주▶국제언어교육원장 강재원
◆성균관대▶인문사회과학캠퍼스 부총장 겸 동아시아학술원장 겸 신캠퍼스추진단장 마인섭▶자연과학캠퍼스 부총장 겸 산학협력단장 겸 공동기기원장 겸 산학협력선도대학(LINC)육성사업단장 유지범▶일반대학원장 이순원▶국정관리〃 박재완▶수자원전문〃 전경수▶사회복지〃 엄명용▶국가전략〃 김태효▶언론정보〃 권상희▶임상간호〃 조명숙▶학부대학장 유홍준▶문과〃 이정준▶사회과학〃 송해룡▶경제〃 조준모▶정보통신〃 전병우▶생명공학〃 박기문▶스포츠과학〃 장경로▶유학대학장 겸 유학대학원장 신정근▶법과대학장 겸 법학전문대학원장 겸 양현관장 최봉철▶경영대학장 겸 경영전문대학원장 겸 경영대학원장 겸 경영대학원(IMBA)장 한상만▶공과대학장 겸 과학기술대학원장 겸 성균나노과학기술원부원장 겸 공학교육혁신센터장 송성진▶약학대학장 겸 임상약학대학원장 정규혁▶예술대학장 겸 디자인대학원장 황선진▶교무처장 박기우▶입학〃 김윤제▶총무〃 박성수▶정보통신〃 전재욱▶국제〃 이석규▶학술정보관장 오삼균▶기획조정처장 겸 성균융합원장 이영관▶학생처장 겸 학생인재개발원장 겸 성대신문사주간 박선규▶동아시아학술원부원장 한기형▶대동문화연구원장 진재교▶출판부장 안대회▶스포츠단장 안응남▶성균나노과학기술원장 마이클그랏첼▶삼성융합의과학원장 임효근▶기숙사관장 이정석
◆가톨릭대▶대학원부원장 이상훈▶기획처장 조정환▶학생취업지원처장 이세용▶국제교류처장 김용석▶ELP학부대학장 구본만
◆상명대▶부총장 홍성태▶대외협력처장 조항록▶교무〃 정철용▶입학〃 우제완▶산학연구처장 겸 산학협력단장 신동하▶사범대학장 및 교육대학원장 문권배▶자연과학대학장 홍완수▶문화예술대학장 및 음악대학장 나지영▶도서관장 유지헌▶천안캠퍼스 디자인대학장 및 상명갤러리관장 천진희
◆인제대▶경영대학원장(평생교육원장 겸직) 서갑수▶교육대학원장 김언주▶사회복지〃 이성기▶문리과대학 학장 안종수▶사회과학대학 〃 고영남▶글로벌경영대학 〃 채두병▶사무관리처장 손응규▶생활관장 임기곤▶교무부처장 박수진
◆순천향대▶교학부총장 겸 HRD센터장 김홍진▶경영〃 겸 SIR〃 김승우▶산학협력부총장 김정식▶의무부총장 겸 중앙의료원장 김성구▶교무처장 송병국▶입학〃 조정기▶학생〃 이경호▶기획〃 전창완▶진로개발〃 김기덕▶국제교육교류〃 유병욱▶대외협력실장 원종원▶산학협력단장 김학민▶기술경영행정대학원장 이인형▶산학평생대학장 김동학▶순천향의생명연구원장 임정빈
◆한림대▶국제교육원장 노은미▶도서관장 강연욱
◆KBS＜국장급＞▶이사회사무국장 임흥순▶편성본부 세계유산/특별프로젝트방송기획단장 송기윤＜부장급＞▶편성본부 편성운영부장 정연수▶편성본부 콘텐츠창의센터 다채널방송추진단장 김광석▶보도본부 보도국[편집] 라디오뉴스제작부장 직대 이흥철▶보도본부 스포츠국 스포츠HB사업단장 손영채▶TV본부 드라마국 CP 정성효▶대구방송총국 보도국장 정인수▶전주방송총국 편성제작국장 이영철
◆뉴데일리▶편집국 경제부장 임현호▶편집국 경제부 금융팀장 윤광원
◆대한지적공사＜본부장＞▶제주도 본부장 심우섭
◆한국동서발전＜1직급＞▶안전품질처장 임경택▶해외사업실장 표영준▶행복경영센터장 유지윤▶일산화력본부장 이종철▶울산화력본부 기력발전처장 노용균▶〃 복합2발전처장 정백용▶호남화력본부 신호남건설준비반장 박정순▶동해바이오화력본부 경영관리실장 경석영▶㈜GS동해전력 사업기술부문장 정필식
◆한국농어촌공사＜1급 전보＞▶비서실장 이종옥▶홍보〃 이수근▶경영혁신〃 이진상▶성장전략〃 김종필▶사업계획처장 윤석군▶정보화추진〃 안순섭▶새만금간척〃 박승해▶농촌개발〃 김상열▶수자원운영〃 강병문▶첨단기술사업〃 정진택▶농지은행〃 권성군▶경영지원〃 이은수▶농어촌연구원 연구기획실장 김석열▶〃 농공연구〃 김문기▶기술안전품질원장 김학원▶기술안전품질원 설계진단실장 심문산▶경기지역본부장 박우임▶강원〃 권혁정▶충북〃 민흥기▶전북〃 변용석▶전남〃 조성광▶경북〃 권기봉▶경남〃 박배륜▶화안사업단장 김재천▶금강〃 장중석▶새만금〃 박종대▶영산강〃 박종호▶보상〃 전창련
◆한국장학재단＜본부장＞▶협업본부장 박승렬＜부서장＞▶경영기획실장 김사중▶업무지원〃 조상기▶IT전략〃 정영성▶대외협력〃 채석민▶감사〃 남성길▶인사부장 주영팔▶학자금지원부장 김형진▶국가장학지원〃 조정현▶일반학자금대출부장 김종순▶든든학자금대출〃 손영창▶신용지원〃 문정봉▶우수취업장학지원〃 김상범▶교육기부사업〃 박현철▶고객지원〃 이윤경▶학자금금융연구소장 정홍주▶청사이전추진단장 김찬▶기숙사신축추진단장 최성준
◆재외동포재단▶교육지원부장 김봉섭▶조사연구부장 김채영▶한상사업부장 이영선▶차세대사업부장 이종미
◆한국생산성본부＜전보＞▶생산성연구소장 황인호▶대전충청지역본부장 이종명＜승진＞▶능력개발지원팀장 김형욱