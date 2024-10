Be a Party Planner

12월을 어떻게 놀아야 더 신날지 고민하는 당신에게! 놀기 좋아하는 에디터 4인이 저마다 다른 무드의 파티 레서피를 제안합니다. 믿고 따라오신다면, 확실히 재미있을 거예요.

Party Plan C

아티스트 포틀럭 파티

마주 보고 식탁에 앉는 것만 으로도 충분히 행복한 파티가 될 수 있어요. 추운 겨울, 감성을 나눠요. by 에디터 황보선

Place

프라이빗하게, 렌털 스튜디오

우리끼리 파티를 즐길 공간이 없다고요? 여기 스튜디오가 있잖아요.

1 차리다 스튜디오

푸드 스타일리스트 그룹이 운영하는 쿠킹 스튜디오. 케이터링 주문 시, 감각적인 핑거 푸드를 즐길 수 있다. 와인 등의 술은 가져와서 즐길 수 있도록 잔을 무료 제공한다. 10만원(1시간 기준). charida.com

2 메종에이치

전면 통유리와 정원을 갖춰 프라이빗한 파티를 즐기기 좋은 곳. 최대 수용 인원 30명으로 많은 사람 이 모이는 파티에 이용하기에 좋다. 4시간, 12시간 기준 가격 50만~80만원대(전체 대관 기준). maisonh.co.kr

3 두부스튜디오

복층 구조의 넓은 실내외 공간과 테라스, 옥상 정원이 있어 내 집처럼 편안히 파티를 즐기기에 적격이다. 가격 3만~4만원(1시간 기준, 1인 추가 시 5천원 추가). 070-4122-4470

Drink

알록달록 논알코올 주스

술 마시지 않아도 놀 수 있잖아요, 느낌 알잖아 요. 건강과 맛 어느 것 하나 빠지지 않아요.

1 메르시

오렌지, 파인애플, 양배추에 고구마를 넣은 것이 신의 한 수. 이노센트데이 레인보우 스퀴즈 1만3천원 (커플 사이즈 보틀 기준)

2 트라이바

이태원의 착즙 주스바. 원하면 칵테일을 넣어 주는 것이 특징이다. 그중 닥터아보는 사과, 레몬에 애플 보드카를 넣어 부드러운 질감과 과육이 느껴진다. 닥터아보 8천원대(L 기준)

EDITOR'S PICK

3 펀치랩

하프&하프 컵 안에 한쪽엔 체리베리 팁코 주스를, 다른 한쪽엔 제철 과일인 사과, 블루베리를 담았다. 가운데 바를 쏙 빼면 펀치 완성! 체리베리 펀치 6천원

Food

레스토랑처럼 테이크아웃!

크리스마스 파티 분위기를 업시켜줄, 맛과 멋의 파티 플레이트.

1 스칼렛

아메리칸 다이닝 레스토랑의 갈릭과 양파가 풍부한 육즙의 소고기 수제 햄버거. 오전 11시부터 오후 9시까지 테이크 아웃 중이며, 강남 지역에 한해 오후 무료 배달 서비스를 해준다. 갈릭 어니언 버거 1만9천원대. 02-2052-1483

2 마이분 주스바

병아리콩, 고수, 파슬리, 민트, 레드 파프리카 등을 갈아 넣고 튀겨낸 샌드위치. 올리브 튀김과 고구마 튀김 중 사이드 메뉴를 선택할 수 있다. 1만7천원. 02-6947-1270

EDITOR'S PICK

3 존쿡 델리미트

파티에 빠질 수 없는 칠면조 요리. 전통 방식 그대로 재운 뒤 속을 당근, 양파, 셀러리, 월계수 잎으로 든든히 채웠다. 4kg으로 어른 5~6명이 즐길 수 있다. 바베큐 홀터키 14만원. johncookmall.co.kr

Music

마음 따땃 난로 송 BGM 3

그저 PLAY 버튼만 눌러주세요. 세상 가장 따뜻한 난로를 당신 에게 소환할 테니.

1 Ashanti의 ‘Hey, Santa’

산타와의 추억은 언제쯤 사라졌을까. 아산티의 목소리를 빌려 다시 불러보자. 헤이, 산타!

2 10cm의 ‘쓰담쓰담’

3집 정규 앨범 발매에 앞서 공개하는 10cm표 달달 송. 누군가를 ‘쓰담쓰담’ 하고 싶어진다.

EDITOR'S PICK

3 스웨덴 세탁소의 ‘Just Christmas’

보컬 최인영의 따뜻한 목소리만으로도 마음이 스스르 녹아든다.

포근한 작업실 파티

I AM 세상의 따뜻한 모든 것을 사랑하는 일러스트레이터 겸 페인팅, 설치 작업을 하는 작가 김아람.

WE ARE 오늘 파티의 호스트인 김아람, 유쾌한 감성으로 똘똘 뭉친 포토그래퍼이자 그래픽디자이너 나승, 니팅 아티스트 김가림까지 생각하게 하고 아름다운 것을 만드는 ‘ARS Seoul’. 또 직물 관련 상점, 천을 기반으로 삶에 필요한 모든 것을 디자인하는 유익점의 주인장 정진화도 함께했다.

CONCEPT 통유리 창으로 들어오는 햇살을 맞으며 따뜻한 한 끼를 하하호호 따뜻하게 먹는 것. 마치 의 한 페이지처럼.

DRESS CODE 포근한 화이트.

PLACE 작가 김아람의 아늑한 소공동 작업실.

FOOD 존쿡델리미트의 베이커리와 샐러드, 그리고 보기만 해도 배가 부른, 연말 파티에 빠질 수 없는 바베큐 홀터키. 장시간 발효한 천연 발효빵으로 만든 홀그레인 바게트와 치아바타 역시 강력 추천 메뉴다.

DRINK 삼성동 펀치랩에서 싱싱하게 공수해온 알록달록 펀치들. 쇼군 펀치, 망고 펀치, 알로에베라 펀치 모두 논알코올 파티 음료로 적격이다.

HOW TO TIP

1 손편지를 쓰는 일이 일 년에 몇 번이나 될까. 올해 크리스마스는 문자 말고, 직접 만든 카드로 마음을 전하자. 감동이 배가될 것이다.

2 요즘 유행하는 울앤갱 스타일의 뜨개질. 실이 두꺼워 30분이면 털모자 정도는 뚝딱이다. 정성을 담은 선물용으로도 좋겠다. 울앤갱은 갤러리아 팝업스토어 5층에 있으며, 뜨개실 강습도 진행 중이다.

3 파티에 꽃이 빠질 수 없지! 꽃을 좋아하는 사람들이라면, 함께 둘러앉아 간단한 크리스마스 니스나 화관을 만들어봐도 좋겠다.

기획=황보선 쎄씨 기자, 사진=김정선, 김병찬