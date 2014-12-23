[인사] 미래창조과학부 外

◆미래창조과학부＜국장급 전보(파견)＞▶민관합동창조경제추진단 이상학
◆공정거래위원회＜부이사관 승진＞▶운영지원과장 김준하
◆국민안전처▶안전정책실장 방기성
◆국세청＜부이사관 전보＞▶서울청 징세과장 한재연▶대전청 세원분석국장 최상로▶대구청 세원분석국장 정철우▶국세청 김진현 한동연＜서장급 전보＞▶창조정책담당관 김지훈▶감사〃 문희철▶납세자보호〃 조정목▶심사1〃 윤상수▶국제세원관리〃 박재형▶징세과장 이상우▶법무〃 이경열▶법규〃 김대훈▶소득세〃 민주원▶전자세원〃 한경수▶원천세〃 최시헌▶소비세〃 김국현▶부동산납세〃 김갑식▶상속증여세〃 이창기▶자본거래관리〃 안덕수▶조사기획〃 김태호▶세원정보〃 정재수▶소득지원〃 이성진▶지하경제양성화T/F팀장 임상진▶국세청 송바우 김기복 박정열 신우현 지성◆서울청▶첨단탈세방지담당관 심욱기▶운영지원과장 이동원▶개인신고분석〃 허종▶법인신고분석〃 김운섭▶국제조사2〃 이호석▶조사1국 조사2과장 김익태▶〃 조사3〃 이태훈▶조사2국 조사관리과장 이기열▶〃 조사1〃 현재빈▶조사3국 조사관리과장 김경수▶〃 조사1〃 최성일▶〃 조사2〃 이순구▶조사4국 조사관리과장 이현규▶〃 조사1〃 구상호▶용산세무서장 신충호▶마포〃 장동희▶강서〃 안진흥▶양천〃 심성수▶구로〃 김영진▶강남〃 박영태▶삼성〃 이종철▶역삼〃 김광삼▶도봉〃 김성준▶노원〃 이유영▶관악세무서 개청준비단장 유종진▶서울청 이준오◆중부청▶감사관 윤창복▶운영지원과장 장철호▶징세〃 김용관▶숨긴재산추적〃 류택희▶법인신고분석〃 박근재▶조사1국 조사1과장 박근석▶조사2국 조사관리〃 김정주▶〃 조사2〃 곽동국▶조사3국 조사관리〃 김종환▶〃 조사1〃 양신규▶김포세무서장 고광곤▶남인천〃 김광수▶안산〃 윤종태▶성남〃 이형진▶분당〃 서재룡▶의정부〃 김진호▶포천〃 김성원▶이천〃 이원봉▶신광주〃 고정욱▶고양〃 오상휴▶동고양〃 김동석▶중부청 유충선◆대전청▶조사1국장 손남수▶조사2〃 유재국▶아산세무서 개청준비단장 김상훈◆광주청▶세원분석국장 박석현▶전주세무서장 이경섭◆대구청▶동대구세무서장 이상화◆부산청▶부산진세무서장 박수복▶동래〃 이경칠▶마산〃 김순태▶창원〃 박병환▶통영〃 고석경▶국세공무원교육원 운영과장 주기섭▶국세청고객만족센터장 최대열▶국세청주류면허지원센터장 조세희▶국세청(세제실) 황병하▶국세청(금융정보분석원) 김오영▶국세청 김재웅 ＜선임＞▶국세청 정보개발담당관 강종훈▶대전청 징세법무국장 장종환▶부산청 징세과장 신동익▶〃 개인신고분석〃 김종문▶남양주세무서장 김진우▶춘천〃 이한종▶강릉〃 김진호▶청주〃 김효환▶동청주〃 김정순▶충주〃 장세헌▶영동〃 한숙향▶논산〃 박병수▶예산〃 우영철▶서산〃 백승훈▶광주〃 고호문▶군산〃 조계민▶여수〃 이용군▶익산〃 임희창▶순천〃 신방환▶나주〃 신규명▶해남〃 김예산▶포항〃 최종욱▶안동〃 장우정▶김천〃 이신희▶영주〃 최회선▶김해〃 이길용▶동울산〃 정평조▶진주〃 이동화▶제주〃 장일현▶거창〃 최명철
◆방송통신심의위원회＜2급 승진＞▶기획조정실장 조기진▶방송심의2국장 김인곤＜전보＞▶감사실장 함상규▶방송심의1국장 이종대▶통신심의〃 조광휘▶권익보호〃(인터넷피해구제센터장 겸직) 박우귀▶부산사무소장 김종성▶광주〃 김양하▶대구〃 송명훈▶대전〃 박순화▶강원〃 염상민▶운영지원팀장 서형석◆기획조정실▶기획관리팀장 남혜영▶대외협력〃 이종육▶홍보〃 이대열▶법무〃 이상은◆방송심의1국▶방송심의기획팀장 김형성▶지상파텔레비전〃 최은희▶지상파라디오〃 이희영▶종합편성채널〃 양귀미◆방송심의2국▶정보교양채널팀장 김철환▶연예오락채널〃 김희철▶방송광고〃 신종철◆통신심의국▶통신심의기획팀장 한명호▶불법정보〃 정호근▶법질서보호〃 여현철▶청소년보호〃 정혜정▶유해정보〃 장경식◆권익보호국▶정보건전화팀장 박종현▶조사연구〃 이종민▶민원상담〃 김도성▶전문위원 최옥술 강희영▶선임연구위원 정재하 이향선▶연구위원 곽현자◆인터넷피해구제센터▶권리보호기획팀장 정희영▶권리침해대응〃 박종훈▶분쟁조정〃 성호선▶전문위원 이은경
◆조달청＜부이사관 승진＞▶감사담당관 박용주＜과장 승진＞▶시설사업국 토목환경과장 강대춘＜서기관 승진＞▶기획조정관실 기획재정담당관실 윤희경▶전자조달국 국유재산관리과 김유일＜과장급 전보＞▶시설사업국 시설기획과장 김익수
◆국가과학기술연구회▶경영본부 총괄 본부장 강건용
◆인천대▶사무처장 윤영중
◆강원대▶다문화연구소장 한건수▶과학교육연구소장 남상욱▶DMZ HELP센터장 김창환
◆kbc 광주방송＜임원 선임＞▶KBC 플러스 대표이사 박종광▶감사실장(이사) 정해봉▶동부방송본부장(이사) 류지홍＜전보＞▶보도국 보도영상부장 김종원▶편성제작국 제작영상부장 임형식
◆울산항만공사＜1급 승진＞▶감사팀장 이헌수＜2급 승진＞▶IT보안팀장 박봉운＜3급 승진＞▶항만운영안전팀 이종구