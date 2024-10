로제타 '2관왕'…사이언스, '올해 과학성과' 첫 손 꼽아

유럽우주국(ESA) 탐사선 로제타의 ‘67P/추류모프-게라시멘코(이하 67P)’ 혜성 랑데부가 올해 세계 과학계 최대 성과로 꼽혔다. 저명 과학저널인 ‘사이언스(Science)’ 온라인판은 18일 ‘올해의 과학성과 톱 10(top10 breakthroughs of 2014)’ 발표하며 로제타의 혜성 탐사를 1위로 뽑았다. ESA의 로제타 프로젝트팀은 전날 또 다른 저명 과학저널 ‘네이처(Nature)’가 로제타 비행 책임자 안드레아 아코마조 박사를 ‘올해의 인물 10명(10 people who mattered in 2014)’ 가운데 첫 손에 꼽은 데 이어 두 번 째 영광을 안았다.

로제타는 지난달 67P 혜성에 인류 역사상 처음으로 탐사로봇 필레를 착륙시키는 데 성공했다. 2004년 발사된 지 10년 만이다. 비행거리는 약 64억㎞로 지구~태양 거리의 42배가 넘었다. 비록 필레가 태양전지 충전이 불가능한 곳에 내려 착륙 직후 ‘동면’에 들어가긴 했지만 사이언스는 “두 탐사선이 그간 보낸 준 데이터만으로도 혜성의 생성과 진화 연구에 새 빛이 됐다”고 평가했다.

나머지 9개 과학성과는 무순(無順)으로 발표됐으며 각각 ▲공룡-새 진화과정 규명 ▲젊은 피에서 ‘회춘(回春)’ 성분 발견 ▲스스로 협업하는 인공지능 로봇 개발 ▲인간의 뇌를 닮은 컴퓨터칩(뉴로모픽칩) 개발 ▲인슐린을 만드는 인공 베타세포 개발 ▲4만 년 전 인도네시아 동굴 벽화 발견 ▲광유전학을 이용한 기억조작 ▲큐브 셋(초소형 인공위성) 개발 ▲인공DNA 복제 성공이 꼽혔다.

