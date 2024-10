[이영희 기자의 '이 책은 왜'] 한 해를 마무리하며 곰처럼 말해봐요 "미안합니다"

손으로 턱을 괸 심각한 표정의 오랑우탄 한 마리가 슬쩍 말을 건넸다. "누구에게나 우울한 날은 있지요." 2001년 호주의 동물보호 활동가 브래들리 트레버 그리브가 동물의 사진에 짧은 생각을 곁들여 펴낸 포토에세이 『The Blue Day Book 누구에게나 우울한 날은 있다』의 표지사진에서다.

사진 속 동물의 생생한 표정과 몸짓, 그리고 이에 딱 어울리는 유머러스하고 짧은 글의 조합은 독자들의 열광적인 호응을 얻었고, 이후 '더 블루데이북' 시리즈는 『Dear Mom 엄마, 고마워요』 『The Meaning of Life 인생의 의미』 『Tomorrow 내일은 더 멋질 거야!』 『Dear Dad 아빠, 사랑해요』 『Friends to the end 영원한 친구』등으로 이어진다. 세계 35개국에서 번역돼 누적 판매량 1000만부를 기록했으며 국내 누적 판매량도 30만부에 이른다. 이 책의 무엇이 그렇게 사람들을 매료시켰을까.

키워드는 '공감'과 '나눔'이다. 보기만 해도 미소가 번지는 동물들이 "누구에게나 우울한 날은 있지요. 그래서 늘 걱정만 하며 시간만 보냅니다. 하지만 누가 알아요? 저 골목만 돌면 멋진 세상이 펼쳐질지. 세상은 놀라운 발견들로 가득합니다"라며 따뜻한 위로를 전한다. 책장을 넘기다 보면 좋아하는 사람에게 이 따뜻함을 선물하고 싶어진다. 아무리 표현력 좋은 이라도 얼굴을 맞대고 말하기는 쉽지 않으니까. "엄마, 고마워요" "힘내! 내일은 더 멋질꺼야." 이 쑥스러운 인사를 책 속 동물들이 대신 전해준다.

최근 출간된 제7권 『I‘m sorry... My Bad! 미안합니다』는 13년간 이어진 '더 블루데이북' 시리즈의 마지막 권이다. 저자는 "지금까지 나로 인해 실망하고, 상처받고, 부담을 느꼈을 모든 이들에게 이 책으로 사과를 드리고 싶다"고 했다. 올 한해 누군가에게 많이 미안했다면, 해가 지나기 전 이 책을 쑥 내밀어보는 것도 괜찮겠다. 백곰이, 고슴도치가, 강아지가 당신보다 훨씬 리얼한 표정으로 속깊은 사과를 전해줄테니.

