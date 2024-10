주름·기미·잡티·모공 … 피부 공공의 적 잡는 솔루션

겨울철 ‘주름·기미·잡티·모공’을 잡는 피부과학솔루션이 인기다. MS·Ⅱ PLUS 골드는 멜라닌 색소가 생성되는 것을 예방해 주고, 이미 생성된 기미·잡티도 관리해 칙칙하고 생기 없는 피부를 개선시키는 효능이 있다. [사진 크라운진]

직장인 김미영(36·서울 강동구)씨 는 요즘 거울을 볼 때마다 걱정이다. 탄력이 떨어져 깊어진 주름, 넓어진 모공, 얼굴을 뒤덮은 기미와 잡티 등 피부 트러블 때문이다. 겨울이 되자 건조해진 사무실이 피부 속 수분을 가져가는 것 같다는 김씨. 김씨는 “ 직장인들의 경우 직장생활을 하다 보면 일과 시간에 쫓겨 더욱 힘들다”면서 “해외브랜드 화장품을 비롯해 여러 종류의 기능성 화장품을 사용해봤지만, 만족할 만한 효과가 반드시 있는 건 아니었다”고 털어놨다.

생명공학기업 크라운진은 김씨와 같은 고민을 하는 이들을 위해 MS·Ⅱ PLUS GOLD(엠에스투 플러스 골드)를 선보여 눈길을 끌고 있다.

크라운진은 기업부설연구소를 통해 다양한 질병 관리 유전자에 대한 연구를 진행하고 있다. 국제공인시험기관으로 선정돼 법 과학 분야의 ‘DNA profiling’에 대한 검사와 연구·개발을 수행하고 있다. 크라운진 관계자는 “연매출의 상당부분을 연구개발에 투자해 한국의 기후와 한국인의 체질에 가장 적합한 소재를 연구, 생명과학과 화장품의 접목을 시도하고 있다”고 밝혔다.

MS·Ⅱ PLUS 골드는 멜라닌 색소가 생성되는 것을 예방해 주고, 이미 생성된 기미·잡티도 관리해 칙칙하고 생기 없는 피부를 개선시키는 효능이 있다.

MS·Ⅱ PLUS 골드의 주요성분은 상피세포성장인자 EGF이다. 크라운진에 따르면 EGF는 화장품에 사용하는 성분 중 가장 뛰어난 기능성을 가진 것으로 알려져 있다. 미국의 스탠리 코헨 박사가 발견해 노벨 생리학상을 수상한 성분이다. 피부 깊숙이 침투해 노화성 피부를 개선해준다.

MS·Ⅱ PLUS 골드는 식물성 천연성분인 인삼 캘러스 배양근 추출물과 포도 캘러스 추출물을 함유한다. 거칠고 건조해진 피부에 수분을 공급해 보습효과가 있다. 장시간 동안 피부 표면에 수분막을 형성해줘 피부가 촉촉해진다. 식약처에서 기능성을 인정한 주름개선 성분 아데노신(Adenosin), 자극완화·영양공급을 하는 성분 알란토인(Allantoin)도 함유한다. 이외에도 알부틴(Arbutin)·에틸아스코빌에텔·마치현·올리브오일·스쿠알란 등의 성분이 함유돼 수분과 영양 공급에 도움을 준다. 알부틴(Arbutin) 역시 식약처에서 인증한 미백개선 기능성 성분이다. 월귤나무에서 추출한 것으로 피부를 맑고 깨끗하게 만들어 주는 기능이 우수하다고 알려져 있다.

크라운진 관계자는 “생명과학과 화장품의 접목을 시도하고 많은 연구를 진행한 끝에 MS·Ⅱ PLUS 골드를 개발했다”면서 “목주름·미간주름·이마주름·눈가주름·팔자주름·입가주름, 코와 볼의 모공 관리, 기미와 잡티 등 미백관리까지 한 번에 가능한 피부반전솔루션”이라고 강조했다. 또 “한국의 기후와 한국인의 체질에 맞도록 개발된 대한민국 여성들을 위한 맞춤 제품”이라면서 “MS·Ⅱ PLUS 골드는 식약처에서 기능성을 인증 받은 원료를 사용해 더욱 믿을 수 있다”고 전했다.

MS·Ⅱ PLUS 골드는 사용법이 간단하다. 크라운진은 피부과나 피부관리숍에서 사용하는 방법을 가정에서 간편하고 안전하게 사용할 수 있도록 만들었다. 크라운진 관계자는 “여러 테스트를 통해 부작용에 대한 걱정도 최소화했다”고 말했다. MS·Ⅱ PLUS 골드는 일주일에 1회 바르고 측정 및 유도용 기구인 메조롤러를 이용해 얼굴을 문지르면 된다. 메조롤러에 달린 미세한 바늘이 제품의 성분을 피부에 더 빨리 침투하게 하고 이것이 주름개선과 미백을 돕는 원리다. 크라운진 측은 6~10주 정도 사용하면 탄력 있고 맑은 피부를 만나볼 수 있을 것이라고 기대했다. 또 시간이 부족한 현대인들, 피부를 효과적으로 개선하고 싶은 이들에게 추천했다. 크라운진 측은 현재 송년 감사 이벤트로 MS·Ⅱ PLUS 골드를 구매하는 고객에게 피부 깊숙한 곳까지 영양을 전달하는 ‘고주파 테라 피부관리기’를 무료증정 하고 있다. 문의 1600-0014.

