전 세계가 찾는 이탈리안 스타일 세계 최초의 Natuzzi Group Brand Store 오픈

이태리 최대 가구 회사이며, 최고의 글로벌 기업 Natuzzi Group이 2014년 11월 분당에 세계 최초 나뚜찌 그룹 브랜드 전시장 나뚜찌 그룹 브랜드 스토어를 오픈한다. 2013년 7월 나뚜찌 그룹 브랜드 스토어는 전 세계 최초의 나뚜찌 그룹의 모든 브랜드 (Natuzzi Italia, Natuzzi Editions, Natuzzi Re-Vive)를 한곳에서 만나볼 수 있는 토털 플래그쉽 스토어로, 최첨단 디자인과 뛰어난 이태리 스타일을 갖춘 명품가구 나뚜찌 그룹이 한국의 고객에게 더욱 가깝게 다가가는 계기가 될 것이다.

나뚜찌 분당 스토어 (경기도 성남시 분당구 대왕판교로 187)가 세계 최초의 나뚜찌 그룹 브랜드 스토어로 리오픈했다. 남부 이태리 Santeramo in Colle의 Natuzzi팀이 특별히 디자인한 3층 높이의 쇼룸은 이 곳을 찾는 모든 방문객에게 나뚜찌의 일관된 컨셉을 전달하며 고유한 브랜드 경험을 제공한다.

나뚜찌 그룹은 고객의 니즈에 맞춘 스타일, 마감재, 기능의 조합을 갖춘 광범위한 제품을 제공하는 것으로 유명한데 이 곳에서는 나뚜찌 이탈리아, 에디션, 리바이브와 같은 나뚜찌의 모든 브랜드 제품을 한 곳에서 만나볼 수 있을 뿐 아니라 고객의 다양한 취향과 주거 형태에 적절한 완벽한 거실을 가꾸기 위한 방향을 제시한다.

나뚜찌 이탈리아는 “made in italy” 의 하이 엔드 시장을 겨냥한 브랜드로 소파와 암체어에서부터 침대, 조명과 러그, 쿠션 등 집 안의 모든 가구와 액세서리까지 갖춘 토털 브랜드로 이탈리안의 철학과 문화를 담고 있다.

나뚜찌 에디션은 편안한 가죽 소파를 제공한다는 나뚜찌의 소명을 그대로 반영한 브랜드로 가격 대비 최상의 가치를 지닌 제품을 제공한다. 따라올 수 없는 명성을 지닌 나뚜찌 가죽에 편안하고 다양한 디자인과 컬러 그리고 기능을 모두 갖추고 있다.

나뚜찌의 최신 브랜드인 리바이브는 인체공학 혁신 기술을 가진 뉴질랜드 Formway사와 나뚜찌가 콜라보레이션한 세계 최초의 퍼포먼스 리클라이너 전문 브랜드이다. 버튼이나 기기 조작 없이 신체의 무게와 움직임에 밀접하게 반응하는 기술을 통해 ‘Loving doing nothing’을 실현하는 감성적인 제품이다.

Natuzzi Collection은 120명의 크리에이티브 디자이너, 색상 전문가와 실내 장식가로 이루어진 본사의 스타일 센터인 ‘Centro Stile’에서 전적으로 디자인되며 창조된다. 모양, 색상과 소재의 조화로운 조합은 Natuzzi Collection의 특징이다. 이는 개인의 취향과 필요에 따른 스타일리쉬하고 유니크한 거실을 위해 200만가지가 넘는 조합을 갖추고 있다. 모든 소재는 200개가 넘는 품질 및 안락함 테스트를 거쳐 엄격한 품질기준 하에 선택되고 제작된다. 이로 인해 나뚜찌는 언제나 최고의 품질, 안락함과 가치를 보증한다.

나뚜찌 그룹의 회장이자 디자이너인 빠스꽐레 나뚜찌 (Pasquale Natuzzi)는 분당 브랜드 스토어 오프닝에 대해 “Natuzzi는 단순한 상표를 넘어서, 열정으로 가득한 디자인과 이태리의 장인 정신이 반영된 가치이며, 우리들이 일하는 스타일이다. 우리는 고객에게 아름다움, 편안함, 조화, 품질과 디자인 등 개인의 취향을 만족시키는 동시에 그들만의 거실을 꾸밀 기회를 제공한다. 더 나아가 지구를 우리의 집으로 여기고 모든 제품을 친환경적이고 공정하게 디자인하고 제작한다“ 라는 기업 이념에 연관지어 그 의미를 부여했다.

나뚜찌 아시아 태평양 지역 총괄 CEO인 아고스티노 페르니올라는 한국 시장 가능성에 다음과 같이 기대감을 나타냈다. “한국은 나뚜찌의 모든 브랜드를 운영하는 전 세계 유일한 국가이다. 나뚜찌 그룹은 10년이 넘는 한국의 더홈과의 신뢰와 “Made in Italy”의 진가를 아는 한국 고객에 대한 기대를 바탕으로 이번 한국 분당에서의 그룹 브랜드 스토어 오픈이 전 세계 시장을 향한 나뚜찌 성장의 계기가 되리라 기대하고 있다.“

나뚜찌의 공식 수입원 ㈜ 더홈의 조창환 회장은 “이번 분당 매장의 그룹 브랜드 스토어로의 리오픈은 나뚜찌의 한국 시장에 대한 신뢰를 비롯해 나뚜찌를 사랑해준 고객이 함께 이룬 쾌거이다” 며 “더 많은 분들이 나뚜찌 그룹 브랜드 스토어를 방문하여 나뚜찌를 통한 세계, 세계인의 나뚜찌를 체험해보시기를 기대한다” 고 말했다.

Natuzzi는 반 세기동안 창조와 발전의 경험을, 여러 나라에 적합한 가구를 찾고 “Beauty, In our own home”라는 철학 아래 꿈과 같은 집을 디자인하는데 전념하였다. Natuzzi에게 소파가 가진 가치는 열정적 디자인, 예술적 관점과 가죽 제조 과정을 이해하는 통찰력을 포함한다. 창사 이래로 지속적으로 선보이고 전달하고자 노력해 온 것은 바로 사람들의 라이프 스타일에 관한 모든 것이다.

Natuzzi S.p.A.

빠스꽐레 나뚜찌 (Pasquale Natuzzi)가 1959년 설립한 Natuzzi S.p.A.은 다양한 소파 컬렉션, 암체어, 가구, 리빙 소품을 디자인, 생산, 판매하고 있다. 2013년 12월 31일 기준, 451,200,000 유로의 매출을 기록하고 있는 Natuzzi S.p.A.는 이태리 최대의 가구업체이자 전 세계에 11곳의 생산공장과 11곳의 현지법인, 1200개 이상의 판매망을 거느린 세계적인 가구회사이다.

윤리의식과 사회적 책임감, 혁신적인 사고, 기술적 노하우, 이 모든 것들을 통합적으로 관리하는 경영 방침은 나뚜찌가 전 세계의 명품소비자들에게 가장 유명한 가구브랜드이자 마켓 리더로써 자리매김 하는데 가장 큰 역할을 하고 있다. Natuzzi S.p.A는 1993년 5월 13일, 뉴욕 증권 거래소에 가구 업계 최초로 상장되었다.

