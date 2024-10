주말은 로맨틱 발리에서 … 특별하게 모십니다

물리아 발리는 연말을 맞아 다양한 프로모션을 선보이고 있다. [사진 물리아 발리]

인도네시아 발리의 럭셔리 호텔인 ‘물리아 발리’가 연말과 새해를 맞아 내년 1월 말까지 예약하는 고객에게 주말 특가 프로모션을 선보인다.

주말 특가 프로모션은 주말 특가와 함께 공항 왕복 픽업 서비스와 아침 조식 뷔페를 이용할 수 있다. 또 럭셔리 프로모션으로 선보이는 ‘더 물리아(The Mulia) 로맨틱 겟어웨이 패키지(Romantic Getaway Package)’는 아름다운 오션뷰를 자랑하는 더 물리아(The Mulia)에서 3박을 하는 일정이다. 환상적인 분위기와 더불어 맛깔스러운 디너, 객실 발코니에 설치된 자쿠지에서 즐기는 캐비어와 샴페인 세트가 서비스에 포함된다. 또 물리아 커플 스파와 공항 왕복 픽업 서비스도 제공된다.

발리 럭셔리 휴양지역인 누사 두아(Nusa Dua)지역에 위치한 물리아 발리는 부띠크 호텔인 ‘더 물리아(The Mulia)’, 단독 빌라로 구성된 ‘물리아 빌라(Mulia Villas)’, 가족들과 함께 완벽한 휴가를 즐길 수 있는 ‘물리아 리조트(Mulia Resort)’ 등 세 가지 형태가 있어 고객의 취향에 따라 선택할 수 있다.

더 물리아 는 아시아 최고의 비치 리조트(Number One Beach Resort in Asia)로 선정된 럭셔리 리조트 호텔로 유명하다. 2014년 미국 콘데나스 트래블러 에서 선정한 전 세계 Top 3 리조트(Top Three Hotels & Resorts in the world)에 꼽혔다. 특히 올해는 전 세계 100만 명이 투표한 가운데 전 세계 호텔·리조트·관광지 등 여행 산업 전반에 걸쳐 세계 최고의 여행지를 뽑았다.

송덕순 객원기자