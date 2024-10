백혜진 한양대 교수, 한국헬스커뮤니케이션학회 회장 선출

한국헬스커뮤니케이션학회는 제4대 회장으로 한양대학교 광고홍보학부 백혜진 교수를 선임했다고 11일 밝혔다. 임기는 2년이다.

백혜진 교수는 연세대학교 신문방송학과를 졸업하고, 미국 위스컨신 주립대에서 박사학위를 취득한 후 미국의 조지아 대학교, 미시건 주립대 등에서 교수를 역임했다. 미국에서 교수로 재직 시 각종 국가 건강 기관에서 자문활동을 했으며, 미국 FDA(보건후생부)에서 컨설턴트로 활동했다. 현재 Journal of Communication, Journal of Advertising, International Journal of Advertising, Health Communication 등의 국제 학술지에서 편집위원으로 활동 중이다.

한국헬스커뮤니케이션학회는 2009년 헬스커뮤니케이션을 연구하는 커뮤니케이션, 보건, 예방의학 학자 및 관련업계 전문가들이 모여 창립했으며, 정기학술대회, 쟁점 이슈에 대한 세미나, 우수논문상, 헬스기사상 등 이론적, 실무적으로 사회의 건강문제 해결을 위해 다양한 활동을 펼치고 있다.

