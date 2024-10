[백가쟁명:유주열] 렁춘잉 홍콩 행정수반

지난 달 말 홍콩특별행정구(HKSAR) 렁춘잉(CY Leung 梁振英) 행정수반(Chief Executive)이 방한, 그를 환영하는 오찬모임(welcome luncheon)에 참석하였다. 한중과 한홍 관련인사들이 오찬장을 메웠다. 한덕수 한국무역협회 회장의 환영인사에 이어 렁춘잉 행정수반이 연단에 올랐다. 렁 수반은 박근혜 대통령을 베이징 APEC에서 만난 후 불과 수 주 만에 다시 만났다고 이야기하면서 한국과 홍콩과의 관계 발전에 만족을 표시하였다.

금년이 환갑인 렁 수반(1954년생)은 나이보다 훨씬 젊고 미남인데다가 키도 훤칠하게 컸다. 주변의 모 인사는 렁 수반의 조적(祖籍)이 산둥성(山東省) 웨이하이로 체격 좋은 ‘산둥다한(山東大漢)’을 연상시킨다고 한다.

산둥성의 웨이하이(威海)는 한 때 홍콩과 함께 영국의 조차지(1898-1930)였다. 1898년 영국은 랴오둥반도(旅順)의 러시아와 산둥반도(靑島)의 독일을 견제하기 위해 중국 정부로부터 웨이하이를 특별 조차하여 홍콩에 이어 대영제국의 제2 극동함대사령부를 설치하였다. 웨이하이는 “포트 에드워드”로 영국식 이름이 주어졌다.(졸저‘한중일삼국지문화’ 114-116페이지 참고) 당시 웨이하이의 많은 젊은이들은 일자리를 찾아 선진 홍콩으로 이주하였다. 렁 수반의 아버지도 그 때 홍콩으로 이주하여 특별경찰관(香港魯警)으로 발탁되었다고 한다.

렁 수반은 홍콩이 중국에 반환(1997.7.1)된 이후 만들어진 특별행정구(SAR)의 3대 행정수반이다. 그는 어릴 때부터 총명하여 30대에 이미 유명한 부동산회사에 근무하면서 년 봉 1000만 홍콩달러를 받을 정도로 샐러리맨의 신화(打工皇帝)를 이룬 사람이다. 주룽지(朱鎔基) 총리가 상하이 시장 일 때 젊은 렁춘잉을 불러 상하이의 토지개혁에 대해 자문을 구하였던 일화는 유명하다.

렁춘잉이 행정수반이 될 것으로는 예상한 사람은 많지 않았다. 유력한 후보로 알려진 헨리 탕(唐英年)은 2대 행정수반 도날드 창(曾蔭權)의 정무사장(장관)으로 차기 행정수반 영순위였다. 더구나 헨리 탕은 중국정부로부터 호감을 받고 있는 것으로 알려져 있었다. 헨리 탕의 아버지가 장수성(江蘇省)출신으로 동향(同鄕)인 장쩌민(江澤民) 전 국가주석과 가까운 사이라는 소문도 있었다.

그러나 선거 직전에 헨리 탕이 자신의 주택 지하를 불법으로 개조하여 ‘아방궁’처럼 호화로운 지하공간을 만들었다는 기사가 보도됨으로써 그에 대한 신뢰가 추락하였다. 1200명의 선거인단 중 헨리 탕은 285표를 얻는 데 불과하였으나 렁춘잉 후보는 689표를 얻어 당선이 된 것이다. 이런 이유로 득표수 ‘689’는 후에 렁 수반의 애칭이 되었다.

홍콩에 관광을 하면 꼭 가보아야 할 곳의 하나는 총독부 (Government House) 건물이다. 홍콩의 역대 영국 총독이 홍콩시민에 군림하여 집무를 보던 곳이다. 1997년 7월1일 홍콩시간 영(零)시(런던시간 1997년 6월30일 오후 4시) 영국의 마지막 총독 크리스토퍼 패튼은 150여년의 통치를 끝내는 주권반환(handover) 식전을 마친 후 “I have relinquished the administration of this government. God Save The Queen. Patten. (본인은 홍콩의 통치를 이제 양도하였음. 여왕폐하 만세. 패튼.)”라는 마지막 전문을 보냈다. 그리고 챨스 황태자와 함께 왕실 요트 ‘브리타니아’호를 타고 빅토리아 하버를 빠져 나갔다.

홍콩의 주권이 반환된 후 홍콩의 자치를 의미하는 항인항치(港人治港)의 원칙에 따라 초대 행정수반으로 둥젠화(董建華 상하이 방언으로 통치화)가 취임하였다. 머리를 짧게 깎고 마음씨 좋고 털털한 이웃집 아저씨 스타일의 둥젠화 수반은 사실 선박회사의 회장으로서 홍콩 내 재벌급 인사였다. 필자가 베이징의 대사관에서 홍콩 총영사관으로 전근되어 근무하기 시작한 때가 바로 이 무렵이다.

둥젠화 수반은 10세 때 아버지 둥하오윈(董浩雲 1912-1982)과 함께 상하이에서 홍콩으로 이주 해 온 사람이다. 둥하오윈은 자수성가로 ‘동방해외 컨테이너 라인(OOCL)’ 이라는 선박회사를 운영한 입지전적인 인물로 한 때 동양의 '오나시스'라고 할 정도로 홍콩의 선박왕이었다.

둥하오윈이 죽은 후 OOCL회장이 된 둥젠화는 홍콩 재계의 추천으로 초대 행정수반이 된다. 그는 1기(1997-2002)를 끝내고 연임하였으나 건강 상 이유로 2005년 중도에 사임하였다. 당시 홍콩의 2인자인 정무사장인 도날드 창(曾蔭權)이 행정수반을 잠시 대행을 하다가 2대 행정수반으로 당선되어 7년간(2005-2012)근무한다.

도날드 창은 나비 넥타이를 좋아하여 ‘보우 타이 창’이라는 별명이 붙었다. 6남매의 장남이기도 한 검소한 도날드 창은 아무 양복이나 잘 어울리는 나비 넥타이가 늘 편하다고 이야기 한 적이 있다. 그의 아버지가 경찰 출신인데 그의 동생이 경찰에 투신하여 경찰 총수까지 올라가 아버지의 꿈을 이루었다.

도날드 창이 2기를 끝냄에 따라 렁춘잉이 2012년 7월1일부터 3대 행정수반을 이어 받게 된 것이다. 그의 행정능력으로 보아 2022년까지 2기 연임하여 홍콩의 최장수 행정수반이 될 것으로 기대해 본다.

유주열 전 베이징 총영사=yuzuyoul@hotmail.com