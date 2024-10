[이 한마디] "나는 네가 춤을 추었으면 좋겠어."

계속 자리에 앉아 있을 것이냐, 춤을 출 것이냐, 선택의 갈림길에 서면, 나는 네가 춤을 추었으면 좋겠어.

-세계적인 방송인 오프라 윈프리의 『내가 확실히 아는 것들』(북하우스) 중에서.

"그런데 말이죠, 오프라. 당신이 확실하게 아는 것이 있다면, 그것은 무엇입니까?"

1998년 오프라 윈프리는 지금은 고인이 된 영화평론가 진 시스켈에게 이런 질문을 들었다고 합니다. 갑작스런 질문에 그는 당황했고, 이후 생각을 정리해 한 잡지에 '내가 확실히 아는 것들(What I Know for Sure)'이란 제목으로 칼럼을 쓰면서 그 답을 탐구했습니다. 『내가 확실히 아는 것들』은 그 칼럼을 엮은 책입니다.

그가 제일 먼저 확실히 아는 것으로 꼽은 것은 '기쁨(joy)'이었습니다. 위에 적힌 한마디는 오프라 윈프리의 영혼을 뒤흔들었던 리 안 워맥(Lee Ann Womack)의 노래 'I Hope You Dance(나는 네가 춤을 추었으면 좋겠어)'의 한 구절입니다.

영문 가사는 이렇습니다.

"when you get the choice to sit it out or dance

(계속 자리에 앉아 있을 것이냐, 춤을 출 것이냐, 선택의 갈림길에 서면)

I hope you dance, I hope you dance.

(나는 네가 춤을 추었으면 좋겠어, 춤을 췄으면)"

오프라 윈프리는 말합니다.

"나는 확실히 안다. 우리 모두에게는 숨을 들이마신 후 신발을 벗어던지고 무대로 걸어 나와 춤출 기회가 매일 주어진다. 한 점 후회 없이 지칠 때까지 즐거움을 누리고 까르르 웃으며 기쁨으로 가득 찬 삶을 살 기회가 매일 온다. 그때 우리는 삶이라는 무대 위로 담대하게 춤추며 올라, 직관에 따라 자신의 영혼이 살며시 이끄는 방향을 따르면 된다."

오늘은 월요일. 어떤 춤으로 시작해볼까요.

