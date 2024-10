[S BOX] 세계 톱 크리에이티브 디렉터의 자녀 창의력 훈련법

쉴은 초등생·중학생 3남매의 아버지다. 자녀의 창의력 교육은 어떻게 하고 있을까. 그는 각자의 개성에 맞추는 것이 중요하다고 했다. “똑같이 ‘그림을 잘 그렸구나’하고 말해도 한 아이는 ‘와 신난다. 더 그려야지’하고, 다른 아이는 ‘그럼 이제 됐으니까 이건 그만할래’ 합니다. 특성에 맞게 대해야 합니다.”

“세 자녀를 각각 다르게 대하다 보니 가끔 ‘불공평하다’고 원성을 사기도 하는데 ‘일부러 그런 거야’하고 대답한다”면서 쉴은 활짝 웃었다. 그는 “다른 것이 좋다. 같아지려고 하지 마라” “네가 꼭 해야만 하는 건 아무것도 없다(You don’t have to do anything)”고 가르친다. 또 뭐든지 ‘왜’라고 이유를 묻게 했다. ‘검정’ 하면 흰색이 아니라 검정→블랙커피→향기를 차례로 연상해 ‘향기’라고 답하는 식의 연상 게임을 통해 창의력 훈련도 한다.

자녀가 때로 실수를 하고 길을 벗어나도 지켜봐야 한다는 것이 쉴의 생각이다. 그 역시 의대에 합격하고도 베를린 예술대로 진학하고, ‘막 장벽이 무너져 극도로 혼란스러웠던’ 베를린에서 나이트클럽을 열었던 경험 덕분에 삶이 풍성해졌다는 것이다.

“101세에 돌아가신 할머니께서 ‘늙어서 아무 추억도 없는 게 가장 끔찍하단다. 나쁜 추억이라도 오래 기억할 수 있다면 좋은 거지. 갈지 말지 망설여진다면 일단 가렴’하고 말씀하신 걸 평생 기억할 겁니다.”