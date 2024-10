스타쉽 플래닛 보라, 남자들에 둘러싸인 채 Love is you 셀프홍보 ‘눈길’

걸그룹 씨스타의 보라(24)가 스타쉽 플래닛의 ‘Love is you’를 셀프 홍보했다.

지난 4일 보라는 자신의 트위터를 통해 “우리 스타쉽 가족들과 함께 한 즐거운 시간. ‘Llove is you’ 올 겨울 함께해요”라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진 속 보라는 보이프렌드 동현과 현성, 정기고와 함께 환하게 웃어 보이며 카메라를 응시하고 있는 가운데 다정해 보이는 이들의 포즈가 시선을 사로잡는다.

스타쉽 플래닛의 ‘Love is you’는 케이윌, 씨스타, 보이프렌드, 정기고, 매드클라운, 주영 등 스타쉽 아티스트 14명이 그간 응원을 보내준 팬들에 대한 감사의 의미를 담아낸 곡이다.

스타쉽엔터테인먼트의 ‘스타쉽 플래닛’은 지난 4일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 스페셜 싱글 앨범 ‘Love is you’를 발매했다.

한편 이 소식을 접한 누리꾼들은 “스타쉽 플래닛 Love is you, 좋겠다” “스타쉽 플래닛 Love is you, 부러워” “스타쉽 플래닛 Love is you, 와우” 등의 반응을 보였다.

‘스타쉽 플래닛 Love is you’[사진 보라 트위터]