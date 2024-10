한국은 아시아의 아일랜드?

11월 초 한 아일랜드 여성이 한국에서 영어 교사를 모집 공고를 보고 지원서를 냈지만 거절당했다. 단지 아일랜드인이기 때문은 아니었다. 아일랜드는 한국 국립국제교육원이 영어교육 프로그램 강사를 모집하는 7개 국가 중 하나다. 이유는 다른 데 있었다. “알코올 중독 성향이 있기 때문에 아일랜드인을 채용하지 않는다.” 담당자가 직접 밝힌 이유다. 이 사실은 금새 온라인을 통해 전세계로 퍼졌다.

사람들은 한국의 영어교육산업부터 외국인 거주민 정책까지 온갖 사항에 대해 궁금해했다. 물론 주류소비량도 그 중 하나였다. 아이러니컬하게도 한국인이든 아니든 많은 사람들이 한국을 아시아의 아일랜드라 여긴다. 아일랜드와 한국의 유사성을 처음 제기한 사례는 1904년 릴리어스 호턴 언더우드의 저서 ‘상투 머리 사람들과 함께 지낸 15년: 한국에서의 삶(Fifteen Years Among the Top-Knots: Life in Korea)’이다. 언더우드는 “한국인은 동양의 아일랜드인”이라고 썼다. 그로부터 100년도 더 지난 지금도 사람들은 똑같은 표현을 사용한다.

한국이 정말 아시아의 아일랜드라면 이 두 나라의 음주문화는 어떨까? 주류소비량만 살펴보면 아일랜드가 한국을 압도하는 듯하다. 경제협력개발기구(OECD)의 2013년 통계에 따르면 아일랜드는 전세계 주류 소비량에서 상위 5개국 안에 들었다. 15세 이상 아일랜드인은 연평균 주류 12ℓ를 소비한다. 한국은 연평균 8.9ℓ 를 소비해 OECD 평균인 9.4ℓ보다 낮았다. 그러나 조사 연령을 19세 이상으로 높이면 한국의 주류소비량은 OECD 평균보다 높아짐은 물론 아시아의 아일랜드라 할 만한 위상을 차지하게 된다.

알코올중독에선 한국이 우위다. 2012년 세계보건기구의 보고서에 따르면 한국은 알코올 사용장애 비율이 높은 국가 중 하나다. 한국 남성의 13%가 알코올 사용장애가 있는 것으로 나타났다. 이보다 더 높은 국가는 리투아니아, 몰도바, 헝가리, 러시아뿐이다. 이에 비해 알코올 사용장애를 겪는 아일랜드 남성은 5% 미만이었다. 통계적으로 아일랜드인들이 한국인보다 더 술을 많이 마시지만 음주로 인한 장애는 덜 겪는다는 뜻이다. 아일랜드가 알코올중독치료 시설을 효과적으로 운용하고 있음을 시사한다.

아일랜드엔 기네스 맥주, 제임슨 아이리시 위스키, 성 패트릭의 날 등 술과 관련된 명물이 많지만 한국엔 그 모든 것을 압도하는 술이 있다. 바로 소주다. 2012년 영국 주류 전문지 드링크스 인터내셔널에 따르면 한국에서 가장 잘 팔리는 소주 참이슬은 세계에서 가장 잘 팔리는 증류주이기도 하다. 소주가 한국 외 지역에선 거의 판매되지 않는다는 사실에 비춰보면 놀라운 일이다. 소주의 뒤를 이어 판매량이 많은 스미르노프 보드카는 전 세계 수백 개 국가에서 판매된다. 세계에서 세 번째로 많이 팔린 증류주도 역시 소주 처음처럼이다.

한국은 아일랜드보다 약간 넓은 땅덩이에 그보다 10배가 넘는 5000만 인구가 모여 사는 나라다. 세계에서 가장 많이 팔리는 증류주 1위와 3위의 산지이기도 하다.이렇게 보면 한국인을 아시아의 아일랜드인이라 부르는 것은 오히려 아일랜드인들에게 과한 표현일지도 모른다. 주류 생산, 판매에서 한국이 아일랜드를 압도하며 사실 통계에 조금 가려졌지만 아마 소비량에서도 그럴 것이기 때문이다.

글= WALTER A. FOREMAN

[필자 월터 포어맨(캐나다)은 강남구립국제교육원 학장이며 TBS 교통방송에서 eFM 프로그램 ‘인사이드 아웃’을 진행한다.]