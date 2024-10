불행을 피하는 게 행복으로 향하는 길은 아니래요

[사진 그린나래미디어(주)]

‘꾸뻬씨의 행복여행’(원제 Hector and the Search for Happiness, 11월 27일 개봉, 피터 첼섬 감독)은 한국에서도 큰 인기를 누린 세계적인 베스트셀러가 원작이다.

정신과 의사 헥터가 따분한 일상을 떠나 전 세계를 여행하며 진짜 행복이 무엇인지 찾아가는 결말은 뻔하게 여겨지지만, 그 과정만큼은 흥겹고 아름답다. 무엇보다 주인공 헥터를 연기한 영국 배우 사이먼 페그(44)의 매력이 꽉 차 있다.

‘새벽의 황당한 저주’(2004, 에드가 라이트 감독) ‘뜨거운 녀석들’(2007, 에드가 라이트 감독)처럼 개성 넘치는 영화에서부터 블록버스터 ‘스타트렉 다크니스’ (2013, J J 에이브럼스 감독)에 이르기까지 그는 엉뚱하고 때로는 엽기적이지만 종국에는 따뜻한 인물들을 연기해왔다.

그와 서면으로 유쾌한 이야기를 나눴다.

-헥터 역을 제안받고 흔쾌히 수락했다고 들었어요.

“시나리오를 굉장히 재미있게 읽었고, ‘세렌디피티’(2001) ‘쉘 위 댄스’(2004)를 연출한 피터 첼섬 감독의 오랜 팬이었어요. 그러니 어려운 결정은 아니었죠. 좋은 시나리오와 좋은 감독. 이 두 가지가 함께라면 거절하는 것은 불가능하거든요.”

-원작도 굉장히 유명하잖아요. 읽어보셨나요.

“고백합니다. 읽지 않았습니다. 저는 괜히 책에 영향을 받는 것보다는 영화 대본에 충실하고 싶었어요. 원작과 그것을 각색한 대본을 왔다 갔다 하다 보면 머릿속이 복잡해지는 경우가 많거든요. 물론 이 영화의 원작이 크게 유명하다는 건 알고 있었죠. 원작자인 프랑수아 클로르를 만났는데, 대단히 사랑스러운 사람이더군요. 이제 영화가 끝났으니 책을 읽어야겠어요(웃음).”

-헥터는 여행 중간 중간 행복에 대한 깨달음을 노트에 적습니다. ‘귀 기울여주는 게 사랑이다’ ‘남과 비교하면 행복한 기분을 망친다’ 등등. 그중 당신에게 가장 와닿았던 메모는 뭔가요.

“제가 가장 좋았던 대사는 ‘불행을 피하는 것이 행복으로 향하는 길은 아니다’는 말이에요. 이 영화가 말하고자 하는 것 중 하나이기도 하죠.”

아, 진짜 따문에 죽겠네 ㅠ.ㅠ 나 계속 이렇게 살아야 하나?

-이 영화를 촬영하며 혹 행복에 대한 생각이 바뀌지는 않았나요.

“행복에 대한 제 시선이 크게 변하진 않았지만 이것만큼은 알게 됐어요. 우리는 종종, 힘든 일 덕에 행복이 무엇인지 깨끗하게 이해할 수 있다는 겁니다. 더 큰 행복을 느끼게 될 수도 있고요. 사실 제게 행복이란 후회하지 않는 것 그리고 스트레스를 받지 않는 것입니다. 물론 인간은 후회하고 스트레스 받는 과정을 통해 경험과 지식을 쌓기도 하지만 말이에요. 또 제가 기본적인 편안함을 누릴 수 있는 세계에 살고 있다는 사실을 생각하면, 얼마나 운이 좋은지 모르겠습니다. 그걸 너무 당연하게만 여기면 불행해지겠죠. 이 영화를 통해 많이 배운 기분이에요.”

-헥터의 여정을 따라 중국·남아프리카공화국·인도 등 다양한 나라에서 촬영이 진행됐어요. 가장 잊을 수 없는 곳은 어디인가요.

“남아프리카공화국을 꼭 가보고 싶었는데 드디어 가게 됐죠. 그곳 사람들과 풍경이 너무 좋았어요. 제가 희망한 모든 것 그대로였죠. 아파르트헤이트(인종차별정책)를 간접적으로 경험할 수 있었는데, 이것 또한 제게 많은 것을 깨닫게 해주었습니다. 기억에 남는 건, 요하네스버그의 베노니라는 작은 마을에서 여행 중 납치당하는 장면을 찍었을 때에요. 버려진 대학 건물이라 무척 낡았는데 그 덕에 상황에 몰입할 수 있었다니까요.”

-헥터의 여자친구 클라라를 연기한 로자먼드 파이크는 요즘 한국 관객들에게 무척 인기가 있어요. 그녀와 함께한 소감이 어땠나요. ‘더 월즈 엔드’(2013, 에드가 라이트 감독)에서도 호흡을 맞췄잖아요.

“로자먼드는 사랑, 그 자체입니다! 그녀와 있으면 아주 편안하죠. ‘더 월즈 엔드’에서 함께 작업한 후 다시 만나게 되었는데, 정말 좋은 벗이고 뛰어난 여배우라고 생각해요. 아름답고 유쾌하죠. 우리의 우정은 헥터와 클라라라는 안정된 커플을 연기하는 데 큰 도움이 되었습니다. 다시 한 번 그녀와 일할 수 있기를 바라고 있어요.”

일단 배낭 메고 떠나오긴 했는데…제기랄, 행복이 대체 뭐냐고!

-사이먼 페그라는 배우를 좋아하는 팬들 중에는 유독 열광적인 이들이 많은 것 같아요.

“좋은 소식이군요(웃음). 제 입으로 말하긴 쑥스럽지만, 저 또한 팬들에게 열정적이기 때문에 그런 것 같습니다. 전 언제나 팬들에게 즐길 수 있고 몇 번씩 봐도 좋은 이야기를 주기 위해 달리고 있거든요. 관객들이 제 영화를 보고 무언가를 얻어가고, 속지 않았다는 느낌을 받는 것이 제겐 무척 중요해요.”

-당신을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 두 사람이 있잖아요. ‘새벽의 황당한 저주’ 이후 여러 작품에서 찰떡궁합을 과시해 온 에드가 라이트 감독, 그리고 배우 닉 프로스트죠. 그 두 사람과 현재 계획중인 작품이 분명히 있겠죠.

“당연하죠!!! 제가 할 수 있는 한 끝까지 함께 할 겁니다. 제 가장 친한 친구들이에요. 벌써 다음 작품을 이야기하고 있는 걸요. 아직은 알려드릴 수 없어요(웃음).”

행복의 비결이 궁금해? 일단 떠날 것, 그리고 영화를 끝까지 볼 것

-다양한 장르의 영화에 출연하고 있지만 웃음과 감동을 주는 인물에 가장 잘 어울리는 것 같아요. 특별히 욕심 나는 역이 있나요.

“제게 중요한 건, 제가 연기하는 캐릭터를 진실하게 표현하는 일이에요. 나쁜 역할도 상관 없죠. 일단은 캐릭터와 관계 없이 가치 있는 작품들을 더 많이 하고 싶어요. 심각한 역을 한다면 더 좋겠고요.”

-직접 시나리오도 많이 썼지만, 장편 연출을 한 적은 없잖아요. 혹시 영화 연출에 대한 계획이 있는지 정말 궁금해요.

“네, 맞아요(웃음). 감독을 한다면 무척 좋을 것 같아요. 가까운 미래의 희망 사항 중 하나입니다. 한동안 카메라 뒤에 있을지도 모르겠어요.”

-마지막으로, 헥터가 사람들에게 묻듯 물어보고 싶어요. 당신은 행복한가요.

“그럼요. 특히 지금 이 순간은, 이 영화가 한국에서 상영될 생각을 하니 아주 행복하네요. 한국에 있는 제 팬들에게 큰 인사를 드립니다. 가까운 미래에 정말 한국을 방문하고 싶어요!!!”

임주리 기자

