[인사] 해양수산부 外

◆해양수산부▶중앙해양안전심판원장 장황호
◆국민안전처 해양경비안전본부<치안감>▶해양경비안전조정관 직대 김광준▶해양경비안전국장 이춘재▶해양오염방제국장 고위공무원(일반직) 김상운▶서해해양경비안전본부장 김수현▶남해〃 이정근▶해양경비안전교육원장 이주성<경무관>▶해양장비기술국장 박찬현▶중부해양경비안전본부장 직대 김두석▶동해해양경비안전본부장 남상욱▶제주〃 송나택▶서해해양경비안전본부 안전총괄부 부장 이평현<이하 총경 또는 총경승진후보>▶중앙해양특수구조단장 임근조▶중앙재난안전상황실 해양경비안전상황센터장 최정환◆해양경비안전국▶해양경비안전총괄과장 이원희▶해양경비〃 여인태▶해양수색구조〃 박상춘▶수상레저〃 김영모▶해상수사정보〃 순길태▶해상안전과장 직대 임명길▶해양경비안전총괄과(교육) 김도준 조석태 이명준 이진철 안두술 김언호◆해양장비기술국▶해양장비기획과장 윤성현▶해양장비관리〃 윤병두▶해양정보통신〃 박재수▶해양항공〃 김인창◆동해해양경비안전본부▶기획운영과장 박종철▶경비안전〃 박세영▶속초해양경비안전서장 류춘열▶동해〃 양동신▶포항〃 구자영▶청문감사담당관 성기주▶상황〃 도기범▶동해해양경비안전서 5001함장직대 김동진◆남해해양경비안전본부▶기획운영과장 김영구▶경비안전〃 김용범▶상황담당관 장인식▶청문감사〃 오안수▶울산해양경비안전서장 김종욱▶부산〃 김홍희▶창원〃 김효민▶통영〃 서승진◆서해해양경비안전본부▶기획운영과장 김문홍▶경비안전〃 김정식▶상황담당관 유연식▶완도해양경비안전서장 정태경▶목포〃 최창삼▶군산〃 송일종▶여수〃 김상배◆중부해양경비안전본부▶기획운영과장 신동삼▶경비안전〃 구관호▶상황담당관 조성철▶태안해양경비안전서장 황준현▶평택〃 맹주한▶인천〃 박성국▶보령해양경비안전서장 직대 김두형◆제주해양경비안전본부▶기획운영과장 류재남▶경비안전〃 이창주▶상황담당관 전현명▶제주해양경비안전서장 오윤용▶서귀포〃 채광철◆해양경비안전교육원▶교육지원과장 정봉훈▶인재개발〃 오상권▶교육훈련〃 최재평▶교육지원과대기 조준억▶종합훈련지원단장 직대 박재화