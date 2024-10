[뉴스클립] 뉴스 인 뉴스 <255> 미사일방어체계의 모든 것

유성운 기자

1차 세계대전이 끝난 뒤 프랑스는 독일의 침공을 막기 위해 ‘마지노선(Maginot Line)’를 만들었습니다. 또 한번의 전쟁을 막아야 했기 때문입니다. 하지만 2차 세계대전 때 독일군이 우회하자 무용지물이 됐습니다. 요즘 전 세계 주요국들은 미사일방어체계 구축에 심혈을 기울이고 있습니다. 미사일방어체계는 바다를 건너는 대륙탄도미사일을 방어할 수 있을까요. 아니면 마지노선처럼 실패작이 될까요.

미사일방어체계의 목표는 적군의 탄도미사일을 발사체로 격추하는 것이다. 한마디로 미사일을 미사일로 쏴 맞추는 시스템이다. 언제 요격하는 가에 따라 ‘상승단계’, ‘중간단계’, ‘종말단계’로 나뉜다. 상승단계에 막는 게 가장 바람직하다. 적 지역이기 때문에 아군의 피해가 적어서다. 그러나 정확도가 낮다. 미사일방어체계의 최강국이라는 미국도 상승단계 요격 시스템을 개발하다가 잠정 중단했다. 그래서 현존 미사일방어체계는 중간단계나 종말단계 요격용이다.

주한미군이 한반도 배치를 원하는 ‘사드(왼쪽)’는 요격고도가 100㎞에 이른다. 탐지거리가 1000㎞에 달하는 레이더 때문에 중국이 반대하고 있다. 미 해군 이지스함에서 발사한 함대공미사일 ‘SM-3(오른쪽)’. 요격고도가 250~500㎞로 사드보다 높다. [중앙포토]

◆미국

세계 최고의 기술을 보유하고 있다. 2001년 조지 W. 부시 대통령이 미사일방어체계(MD·Missile Defence) 계획을 발표한 뒤 집중 연구개발한 성과다. 다양한 요격체계를 갖고 있다. 중간단계 요격이 가능한 건 전 세계서 미국 뿐이다.

①GBI(Ground-Based Interceptor)=지상에서 발사하는 중간단계 요격미사일이다. 최대 고도는 200㎞. 1999년부터 올해까지 17차례의 테스트 결과 9차례 만 성공했다. 미국은 중국·북한의 대륙간탄도미사일 위협에 대비하기 위해 GBI를 알래스카와 캘리포니아 등 서부지역에 배치했다.

②사드(THAAD·Terminal High Altitude Area Defense)=국내 도입을 두고 말 많은 시스템이다. 탄도미사일을 고도 100㎞ 이내에서 요격하는 방어시스템이다. 발사대·미사일·레이더·화력통제·통신시스템 등으로 구성됐다. 모든 시스템이 트럭에 탑재돼 신속하게 이동·배치할 수 있다. 사디의 레이더 최대 탐지거리는 1000㎞. 중국은 주한미군에 사드가 배치될 경우 중국 해안지역의 탐지가 가능하다며 반발하고 있다.

③PAC(Patriot Advanced Capalillity)-3=1991년 걸프전에서 이라크 스커드 미사일을 격추해 유명해진 패트리엇 미사일의 최신 버전이다. 40㎞ 이내의 낮은 고도에서 요격한다. 이전 버전인 PAC-2까진 패트리엇 미사일이 적의 미사일 근처에서 폭발한 뒤 파편으로 막는 파편요격 방식이었다. 그래서 위력이 약했다. 그러나 PAC-3는 적의 미사일과 직접 충돌해 파괴하는 ‘힛투킬(Hit-to-Kill)’ 방식을 도입했다. 확실한 제거를 위해서다.

④SM(Standard Missile)-3=‘신의 방패’로 불리는 이지스(Aegis)함에서 쏘는 요격미사일이다. 사거리는 500㎞. 요격고도는 사드보다 높은 250~500㎞다. 중간단계 방어를 맡고 있다. PAC-3나 사드와 마찬가지로 힛투킬 방식이다. SPY-1 레이더를 사용하며 탐지거리는 1000㎞에 달한다. 이미 수 차례 테스트에 성공해 성능도 인정받았다. 하지만 한국 해군의 이지스함엔 SM-3가 장착돼 있지 않다. 그래서 탐지만 가능하고 중간단계 요격은 못한다. 한국 해군은 SM-3 도입을 요청하고 있지만 예산 문제로 보류된 상태다.

◆이스라엘

미국과 함께 탄도미사일 방어시스템 개발의 양대산맥이다. 걸프전에서 이라크의 스커드미사일에 주요 도시가 파괴된 경험을 한 뒤 독자 시스템 개발에 박차를 가했다. 지난 7월 팔레스타인 무장 정파 하마스의 로켓포 공격을 90%라는 높은 요격률로 막아내며 유명해진 ‘아이언돔(Iron Dome)’도 이런 배경에서 자체 개발된 로켓포·야포 방어시스템이다. 일각에선 북한의 장사정포 대비용으로 아이언돔의 도입이 필요하다고 주장한다.

①애로우(Arrow)=이스라엘의 국영 방산업체인 IAI(Israel Aerospace Industries)가 미국 보잉과 함께 만든 애로우-2 미사일은 힛투킬 방식이다. 고도 40~50㎞에서 상대 미사일을 요격한다. 애로우-3는 고도 100㎞까지 요격이 가능하다. 이 시스템의 레이더인 그린파인(Green Pine) 조기경보 레이더는 차량 이동이 가능하다.

②다비즈 슬링(David’s Sling)=이스라엘의 라파엘과 미국의 레이티온이 공동으로 개발하고 있는 종말 방어시스템이다. 내년 실전배치 예정이다. 요격고도 30~50㎞로 힛투킬 방식을 채용했다. 레이더 외에도 적외선 추적 시스템을 갖춰 애로우보다 적의 미사일을 추적하는 성능이 뛰어나다.

◆유럽 북대서양조약기구(NATO) 국가들

NATO 회원국들은 미국의 ‘유럽 내 단계적 적응대응(EPAA·European Phased Adaptive Approach)’ 계획을 통해 미사일 방어망 구축을 추진하고 있다. 독일에 지휘통제체계를 주둔시키고 터키에 사드를, 루마니아(2015년)· 폴란드(2018년)에 SM-3를 배치하는 게 골자다. 이 계획에 러시아가 반발하면서 최근 미-러 갈등의 배경원인이 됐다. 주로 미국 시스템을 도입할 계획이지만 프랑스는 자체 개발하고 있다.

①SAMP/T=독일과 이탈리아의 주도로 설립된 미사일 제작회사 MBDA, 그리고 프랑스 탈레스사가 공동으로 투자해 개발한 시스템이다. 사거리는 120㎞, 최대고도는 30㎞다. 탄도미사일 요격을 위해 미사일 아스터(Aster)-30을 사용하는데 PAC-2와 마찬가지로 파편요격 방식을 사용하고 있다. 함정탑재용도 개발 중이다.

②MEADS(Medium Extended Air Defense System)= MBDA와 미국의 록히드마틴이 합작으로 2004년부터 패트리어트 시스템을 대체하기 위해 개발을 시작했다. 요격미사일은 PAC-3의 사거리와 고도를 조금씩 늘린 PAC-3 MSE(Missile Segment Enhancement·미사일 부분개량)를 사용한다. 360도 탐지 레이더를 사용해 전방위 탐지가 가능하다.

◆러시아

군사강국 러시아는 미사일방어시스템이 비교적 약하다. 이유가 있다. 1960년대만 해도 미사일 관련 개발에서 미국과 양대 산맥이었다. 그러나 72년 미국과 ‘탄도요격미사일제한협정(ABMT·Anti-Ballistic Missile Treaty)‘을 체결한 뒤 자국의 미사일방어시스템 성능 개량을 소홀히 했다. 현재 양국 간 격차는 급속도로 벌어진 상태다.

①S-300P=S-300P 시스템은 당초 미국의 장거리 폭격기 요격용으로 개발했다. 1992년부터 배치된 힛투킬 방식으로 사거리 40~200㎞인 48N6 미사일을 사용하고 있다. 가장 최근 배치된 S-300PMU2의 탄도미사일 요격고도는 25㎞ 이내로 미국의 PAC-3와 유사하다.

②S-300V=중단거리 탄도미사일 요격을 위해 개발된 S-300V는 사거리 100㎞인 9M82과 사거리 200㎞의 9M83ME 등이 있다. 요격고도는 최대 30㎞이며 파편요격 방식이다.

◆중국

중국은 미사일방어체계에 늦게 뛰어들었지만 성장 속도가 빠르다. 2011년 8월 미 국방부는 부분적 자료를 바탕으로 중국이 고도 80㎞ 이내에서 탄도미사일 요격이 가능한 기술을 개발하고 있다는 보고서를 내놓았다.

▶HQ-9=러시아에서 도입한 S-300PMU2를 개량한 단거리 탄도미사일 방어시스템이다. 사거리는 200㎞, 최대고도는 30㎞다. 힛투킬 방식이 아닌 파편요격 방식이다. 이 때문에 제한적인 단거리 탄도미사일 요격능력만 보유했다는 평가를 받는다. 그러나 이동식 차량과 이지스함인 란저우(<5170>州)급 구축함에 모두 장착이 가능해 육·해군에서 동시에 사용할 수 있다는 장점이 있다.

◆한국

북한의 탄도미사일 위협에 대비하기 위해 2008년 PAC-2(사진)를 들여오면서, 탄도미사일을 조기에 탐지할 수 있는 조기경보레이더와 작전통제소로 구성된 한국형 미사일 방어체계(KAMD·Korea Air and Missile Defense)를 만들기로 했다. 500㎞ 이상 떨어진 지점에서 발사된 탄도미사일을 식별할 수 있는 이스라엘제 슈퍼 그린파인 레이더도 도입했다. 그러나 북한이 보유한 1000여 기 이상의 각종 탄도미사일을 막는 데는 한계가 있다는 지적이 많았다. 특히 북한이 미사일에 핵·화학무기 탄두 장착까지 추진하는 것으로 알려지면서 PAC-2를 뛰어넘는 요격미사일이 필요한 상황이다. PAC-2는 요격고도(15㎞ 이내)가 낮은 데다 파편요격 방식이기 때문에 한계가 있다. 이 때문에 정부는 미국으로부터 PAC-3를 도입하는 한편 고도 100㎞ 이하에서 북한의 탄도미사일을 요격할 수 있는 중장거리 지대공 미사일인 M-SAM(Middle-Surface to Air Missile)과 L-SAM(Long-Surface to Air Missile)을 2020년대 초반까지 갖추는 걸 목표로 KAMD를 추진하고 있다.

