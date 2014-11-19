[인사] 특허청 外

◆특허청<부이사관 전보>▶특허심사3국 응용소재심사과장 손용욱▶특허심판원 심판관 권오희<과장급 전보>▶정보고객지원국 정보고객정책과장 현성훈
◆한국방송통신대▶프라임칼리지학장·평생교육원장·종합교육연수원장 김영인▶디지털미디어센터원장 신현욱▶경기지역대학장 이긍희
◆한국철도시설공단<처장급>▶기획재무본부 기획예산처장 신동혁▶〃 재무전략〃 성영석▶건설본부 건설계획〃 이종도▶기술본부 신호통신〃 김도원▶시설사업본부 시설계획〃 전희광▶KR연구원 기술연구〃 허상원▶부산시 파견 신동식
◆한국남동발전<1직급(갑) 승진>▶영흥화력본부 제1발전처장 김춘근▶여수화력발전처장 박영진▶S-Power 발전운영본부장 차석주<1직급(을) 승진>▶안전품질실장 유종주▶삼천포화력본부 녹색자원실장 윤중환▶영흥화력본부 제1발전처 발전운영실장 김경호▶신영흥화력건설본부 E&C센터장 양홍득▶KMC(코셉머티리얼) 법인장 임진규
◆한국직업능력개발원<본부장 전보>▶연구조정본부장 이상돈▶미래인재·자격연구〃 김형만▶평생직업·진로교육연구〃 정태화▶고용·능력평가연구〃 나영선▶창조전략〃 김선태▶경영지원〃 김종일<센터장 전보>▶인적자원정책센터장 정지선▶동향·데이터분석〃 유한구▶자격·국가역량체계〃 조정윤▶민간자격지원〃 김덕기▶평생직업교육〃 변숙영▶마이스터고지원〃 김종우▶진로교육〃 이지연▶자유학기제지원〃 김승보▶직업능력개발정책〃 이상준▶일·학습듀얼평가〃 강경종▶성과관리〃 윤형한▶NCS교육과정개발·운영지원〃 장명희▶글로벌협력〃 이남철