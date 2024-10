한국장애인재단 2015년 장애인식 개선사업 공고

한국장애인재단(이사장 이채필, 전 고용노동부장관)은 사람중심의 다양성이 존중되는 사회를 만들기 위해 장애인식개선 및 장애인의 삶의 질을 향상 시킬 수 있는 다양한 사업들을 공고한다.

지원사업은 열악한 장애인단체를 위한 풀뿌리단체 역량강화사업을 정기기획사업의 새로운 주제로 선정하여 자유주제 뿐 아니라 중.고령 장애인, 여성장애인, 장애인 평생교육, 국제교류, 소수 장애인 지원 등 다양한 주제와 함께 사업신청을 받는다. 신청기간은 11월 6일(목)부터 11월 27일(목)까지 온라인프로그램으로 신청을 받으며 지원한도액은 1건당 국제교류사업은 3,000만원, 나머지는 1,500만원이다.

또한 자연재해에 의한 재난·재해 구조상황이나 천재지변에 준하는 각종 사건 사고로 인한 장애인관련 분야의 긴급지원사업을 올해 처음으로 소개하고 사업을 진행할 예정이다.

그리고 장애인의 권익보호와 인권증진을 위한 법률상담을 법무법인 율촌(律忖)과 공동으로 진행하고, 장애인단체활동가들의 역량강화를 위한 교육사업도 삼일회계법인의 재능기부강사와 함께 진행될 예정이다. 장애인단체 실무자들의 연수를 진행하여 역량 강화 뿐 아니라 식견을 넓힐 수 있는 기회를 제공하는 연수교류사업도 진행예정이다.

뿐만 아니라 ‘장애’를 바라보는 시각을 복지나 재활의 관점으로 보는 사회 환경 속 낙인으로부터 벗어나 ‘장애’가 주인공이 될 수 있는 논문을 다양한 학문영역에서 연구될 수 있도록 지원하는 논문지원사업도 공고한다. 신청기간은 11월 10일(월)부터 12월 12일(금)까지 이며 논문 1편당 250만원에서 450만원의 연구비를 지원하며 우수논문 1편에 대해서는 장관상을 수여하고 논문발표회를 통해 발표도 진행할 예정이다. 특히 2015년부터는 장애관련 실천지식의 확대를 위하여 석,박사 과정생 외에 3년 이상 장애인단체 활동가 경력자들을 대상으로 논문신청을 받는다.

한국장애인재단의 2015년 사업비 총액은 18억4천여만 원으로 신한카드의 기부로 조성된 기금과 개인·법인 등 다양한 후원자들의 정성이 모인 금액인 만큼 다름이 차별로 되지 않는 세상을 만드는 사업에 의미 있게 사용될 예정이다.

한편, 한국장애인재단에서는 11월 6일(목) 사업설명회를 열어 2015년 지원사업의 특징 및 신청방법 등을 안내할 예정이며, 11월 21일(금)에는 논문발표회를 열어 2014년 한 해 동안 연구된 논문들이 발표될 수 있도록 할 예정이다.

자세한 사항은 한국장애인재단 홈페이지(www.herbnanum.org)를 참고하거나 02-6399-6234로 문의하면 된다.

2015년 한국장애인재단 사업 사업별 세부 내용은 아래와 같다.

■ 신청사업

각 단체에서 자유롭게 신청한 사업에 대해 지원하는 사업으로 주제에 제한 없이 각 단체의 특색에 맞는 사업을 구상하면 된다. 단체별 지원한도액은 건당 1천5백만원이다.

■ 정기기획사업

정기기획사업은 장애인계의 이슈나 현안이 되는 문제를 선별해 재단이 중점 지원하는 사업이다. 정기기획사업의 여섯가지 주제는 다음과 같다.

▷ 중·고령장애인 지원사업

고령화된 장애인의 경우 장애로 인한 어려움뿐 아니라 노화로 인하여 파생되는 문제점이 중첩되어 ‘이중적인 위험’에 직면할 가능성이 높으며 비장애인에 비하여 보통 15~20년 정도 조기 노화되는 문제점를 사회적으로 주지시키고자, 고령화된 장애인을 사업대상으로 하는 사업으로 지원한도액은 1천5백만원이다.

▷ 여성장애인의 사회적권리 증진사업

여성장애인의 사회적권리인 고용, 교육, 의료 등의 기회, 물리적 접근권, 이동권, 사회서비스 접근권 등 사회 구조 속 박탈과 배제를 제거하는 것을 목적으로 하는 사업으로 여성장애인에 대한 제도적 구조를 파악하고 이를 극복하는 사업을 지원한다. 지원한도액은 건당 1천5백만원이다.

▷ 장애인평생교육 지원사업

검정고시 교육을 통해 정규교육을 받지 못한 장애인에게 기성학교 수준의 교육을 제공하여 자아성취감을 높이고자 하며 조직적인 교육프로그램을 통해 장애인의 삶의 질 향상에 기여하고자 한다. 지원한도액은 건당 1천5백만원이다.

▷ 장애인단체 국제교류 지원사업

장애인단체간 국제교류 지원사업이며 해외연수 및 국내초청사업도 포함하여 지원한다. 국제사회에서의 한국의 역할을 강화하고자 하는 사업이며 건당 지원한도액은 3천만원이다.

▷ 소수 및 사각지대장애인 지원사업

장애인을 위한 사회복지제도와 프로그램으로부터 소외된 장애인을 대상으로 하는 프로그램을 확대 보급하여 모든 장애인과 그 가족이 다양한 서비스를 제공받음으로써 더 나은 삶을 살아갈 권리를 확보해 나갈 수 있도록 중복중증장애인, 재소 또는 출소장애인, 부 또는 모가 장애인인 가족, 이주노동자 장애인 및 결혼이민자 장애인가정, 소수장애인을 대상으로 하는 프로그램에 대한 지원사업이다. 지원한도액은 건당 1천5백만원이다.

▷ 풀뿌리단체 역량강화 사업 -‘히든 챔피언 육성사업’ (2015년 신규사업)

장애인들에게 보다 나은 서비스와 프로그램을 제공하기 위해서는 프로그램을 기획하고 수행하는 단체의 역량 강화가 선행되어야 하기에 열악한 장애인 단체들의 사업기획 및 운영, 단체운영, 모금활동 등 전반의 역량강화를 지원함으로써 장애인들과 변화하는 사회의 요구에 부응할 수 있도록 지원하며 지원한도액은 건당 1천5백만원이다.

■ 공동기획사업

장애계 현안과제로 필요한 영역의 사업을 재단이 진행하거나 공고에 의해 파트너 단체와 진행하는 사업으로 기부처와의 협의를 통한 목적과 취지에 맞는 배분을 하는 지정기부사업과 장애청소년들을 위한 직업콘서트를 진행하는 장애청소년 꿈 응원사업, 장애인을 고용한 30인 미만의 영세기업을 대상으로 장애인 편의시설을 공사하는 장애인 근로환경개선사업 등이 있다.

■ 긴급지원사업 (2015년 신규사업)

지진, 해일, 태풍, 환산폭발 등의 자연재해에 의한 재난·재해 구조상황 또는 천재지변에 준하는 각종 사건 사고로 인한 장애인관련 분야의 긴급지원이 요청될 시 지원하는 사업으로 2015년 상시신청 접수를 통해 사업을 진행할 예정이다.

■ 법률지원사업

법률구조과정을 통해 정책적 개선 필요사항에 대해 파악함으로써 장애인 인권과 인식개선 문제들이 무리없이 해결해날 수 있도록 지원하는 사업이며 법무법인 율촌(律忖)과 공동으로 사업을 진행한다.

■ 단체활동가교육사업

장애인단체 활동가들의 역량강화를 위하여 꼭 필요한 영역의 교육을 삼일회계법인 등 재능기부강사와 함께 진행한다.

■연수교류사업

연수프로그램을 통해 더 넓은 식견과 동료 간 교류를 형성할 수 있도록 하는 사업이며, 추후 안내를 통해 신청접수를 받을 예정이다.

■ 번역출판사업

국내에 소개되지 않은 해외 우수 장애관련 서적을 발굴하고 번역하여 대중들에게 장애관련 정보접근성을 강화시키고자 진행하는 사업이다. 2014년에는 원서 ‘Working with Disabled People in Policy and Practice’를 기획총서 4권으로 정하여 ‘장애인과 전문가의 파트너십 <정책과 실천현장에 적용된 사회모델>’이란 제목으로 발간 예정이며, 기획총서 5권인 원서 ‘Disability, Society, and the Individual (2nd Edition)’도 발간 준비중에 있다.

■ 논문지원사업

장애와 관련된 이론과 실천지식을 넓혀나갈 수 있도록 지원하며, 기존 복지나 재활의 의미에서 벗어나 ‘장애’를 주인공으로 하여 다양한 학문에서 연구를 지원하는 사업이다. 2015년에는 6편의 논문을 선정할 예정이며 특히 장애관련 실천지식의 확대를 위해 석,박사 과정생 뿐 아니라 3년 이상의 장애인활동가들도 신청이 가능하다.정책과>

