[인사] 헌법재판소 外

◆헌법재판소▶국제협력관 신호중
◆해양수산부▶해양환경정책관 송상근
◆법제처▶경제법제국장 한상우
◆뉴스 1 ▶디지털전략부 부장 이윤정
◆인천국제공항공사<실·처장 전보>▶기획조정실장 임남수▶홍보〃 안정준▶인재개발원장 문기섭▶인사관리처장 여태수▶재무〃 김권용▶경영정보〃 임윤상▶항공마케팅〃 지희수▶상업마케팅〃 김범호▶복합도시사업〃 임병기▶터미널운영〃 류진형▶에너지환경〃 이수홍▶정보통신〃 문창배▶공항안전〃 박규선
◆한전KPS<전보>▶감사실장 황성목▶기술개발〃 황인옥▶기획처장 김남중▶경영지원〃 최상현▶인사노무〃 정재범▶발전사업〃 김순익▶해외사업〃 구능모▶사업개발〃 박정수▶전력사업〃 임순형
◆한국남동발전<1직급(갑) 승진>▶발전처장 김부일▶영흥화력본부 제2발전처 기술지원실장 김춘근▶분당복합화력발전처 발전운영실장 박영진▶〃 복합화력추진〃 차석주<1직급(을) 승진>▶관리처 노무복지팀장 안동희▶감사실 종합감사〃 김덕성▶건설처 기계〃 김우용▶영흥화력본부 안전품질〃 민용기
◆산업연구원<전보>▶부원장 최윤기▶주력산업연구실장 조철▶신성장산업연구〃 서동혁▶서비스산업연구〃 박문수▶산업경제연구〃 김인철▶국제산업협력〃 김계환▶중소·벤처기업연구〃 조덕희▶산업·통상분석〃 이진면▶기획조정〃 김동수▶지역발전연구센터 소장 김영수