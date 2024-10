남자, 책상 위의 취향

인더스트리얼 Industrial

노출 콘크리트의 질감, 칠이 조금 벗겨진 금속의 결, 놋그릇처럼 뭉근한 구릿빛과 채도를 달리한 무채색, 장식 없이 무뚝뚝한 생김새의 물건을 좋아하는, 그리고 지엘드 스타일의 빈티지 스탠드를 한 개 이상 가지고 있는 당신에게.

1 촛대용 유리함 7만9천원, 에잇컬러스. 2 선인장 1만4천원, 마켓엠. 3 콘크리트 시계 5만8천원, 루밍. 4 전구 모양 램프 9만원, 챕터원. 5, 6 회색 스테이플러와 가위 각각 2만원대, 에잇컬러스. 7 황금색 링 3천원, 루밍. 8 돌멩이 모양 자석 9만9천원, 트로이카. 9 회백색 벽돌 같은 명함 홀더 8만8천원, 챕터원. 10 투박한 스카치테이프 홀더 6만5천원, 루밍. 11 빈티지 필통 6만9천8백원, 자 1만8천5백원, 연필 2만9천8백원, 오미세. 12 회색 블루투스 스피커 25만9천원, 마이분. 13 숲이 그려진 스케치북 2만8천원, 에포카. 14 그레이 노트 1만2천6백원, 오미세. 15 카키색 헤드폰 6만원, 소비코. 16 해골 모양 초 5만9천원, 챕터원. 17 대리석 쟁반 9만8천원, 챕터원.

모던 Modern

손으로 잡으면 지문이 묻어나는 반들반들한 쇠붙이, 깍쟁이처럼 똑 떨어지는 검은색, 머리가 띵해질 정도로 진하게 내린 에스프레소, 금속의 차갑고 단단한 양감에 괜히 마음이 편해지는, 무엇이든 일단 ‘와이어리스’라면 반색하는 당신에게.

1 멀티탭을 가려주는 검정 트럭 13만5천원, 루밍. 2 돋보기 명함꽂이 1만8천원, 키커랜드. 3 연필깎이 2만5천원, 북바인더스. 4 도넛 모양 연필꽂이 2만2천원, 챕터원. 5 색색의 멀티 클립 6천5백원, 북바인더스. 6 메탈 소재 줄자 2만5천원, 트로이카. 7 집게 모양 메모 스탠드 4천9백원, 챕터원. 8 자동차 모양 문진 6만5천원, 트로이카. 9 무채색 라벨링 스티커 7천원, 루밍. 10 MINI 블루투스 미러 스피커 5만8천원, 루밍. 11 날렵한 디자인의 모래시계 10만5천원, 마이분. 12 나침반 9만1천원, 트로이카. 13 핸드폰에 연결해서 쓰는 수화기 2만3천원, 루밍. 14 디자인 노트 3만5천원, 북바인더스. 15 만년필 9만9천원, 볼펜 7만7천원, 로디아몰. 16 흑백 에스프레소 컵(2개 세트) 3만7천원, 스칸. 17 착용감이 편안한 M500 헤드폰 41만원, 소비코. 18 가죽 소재 여행용 노트 5만5천원, 오미세. 19 은색 볼펜 2만5천원, 트로이카. 20 마우스와 패드 세트 3만2천원, 오롬.

내추럴 Natural

해묵은 나무 가구와 바스락거리는 종이 책의 촉감, 안온한 파스텔컬러, 천으로 겉을 감싼 수첩의 온도, 꽁무니에 지우개가 달린 연필로 사각사각 글씨 쓰는 느낌을 즐기는, 어쩌면 목공이 취미일지도 모르는 당신에게.

1 나무 상자 모양 시계 4만5천원, 에포카. 2 부엉이 저금통 2만3천원, 키커랜드. 3 나무로 만든 메모 홀더 1만8천원, 북바인더스. 4 음료수병으로도 활용이 가능한 유리병 4천5백원, 마켓엠.5 나무 받침대 4만9천원, 스칸. A3 사이즈의 캘린더형 메모판 6만7천원, 에잇컬러스. 6 하늘색 스테이플러 6만7천원, 북바인더스. 7 선인장이 그려진 청록색 노트 가격 미정, 에포카. 8 샤프펜슬 1만7천5백원, 마켓엠. 9 새 모양 USB 스피커 5만9천원, 에포카. 10 지도가 그려진 노트 4만6천원, 에포카. 11 세울 수 있는 삼각자 1만1천원, 루밍. 12 나무 캘린더 3만6천원, 에포카. 13 남색 천 필통 2만4천5백원, 마켓엠. 14 덴마크 국기가 그려진 볼펜 1만5천원, 스칸. 15 키보드 청소용 솔 9천원, 디앤디파트먼트. 16 티켓이 프린트된 스티커 6천8백원, 오미세. 17 나무 소재 육각형 트레이 2만9천원, 에잇컬러스. 18 나무 자석 4천5백원, 루밍. 19 나이테 무늬의 쟁반 2만3천원, 챕터원. 20 녹색 숲이 프린트된 컵 2만9천원, 챕터원.

클래식 Classic

길이 잘 든 파이프, 태엽을 감아 쓰는 시계, 나무에 기름을 먹여 윤을 낸 물건, 구식 만년필, 오래된 라디오와 바늘을 뾰족하게 갈아둔 레코드 플레이어를 일상적으로 사용하는, 혼자만의 취미 생활 공간인 책상에 앉아 ‘세상의 좋은 것은 모두 20세기에 나왔다’며 안타까워하는 당신에게.

1 잉크 홀더 가격 미정, 잉크 1만2천원, 옛날식 깃털 펜 2만원, 놋쇠 인장 2만4천원, 로디아몰. 2 빈티지 스타일 콜벨 가격 문의, 신세계 by 피숀. 3 회중시계를 연상시키는 시계 21만원, 오롬. 4 클래식한 디자인의 스피커 58만원, 소비코. 5 스테이플러와 교체용 심 가격미정, 에포카. 6 황금색과 검은색이 또렷한 대비를 이루는 손목시계 28만원, 스칸. 7 휴대용 술병과 잔 세트 가격미정, 아르마니 까사. 8 나무로 된 안경집 가격미정, 피숀. 9 에디션5 헤드폰 5백55만원, 소비코. 10 10년어치 일정을 기록할 수 있는 10년 다이어리 6만원, 오미세. 11 레터 나이프 가격미정, 신세계 by 피숀. 12 파이프와 라이터 세트 가격 문의, 아르마니 까사. 13 초록색 명함 케이스 5만3천원, 북바인더스. 14 가죽 소재 휴대용 나이프 가격미정, 신세계 by 피숀. 15 광택 있는 골드 컬러 다이어리 3만8천원, 오롬. 16 빈티지 노트 7천원대, 에포카. 17 크리스털 문진(2개 세트) 45만원, 마이분. 18 나무 볼펜 37만8천원, 로디아몰.

글 = 신윤영 젠틀맨 기자, 사진 = 이은재