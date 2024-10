이채영, 이태임과 클라라 몸매 언급…"다 훌륭하다"

‘이채영’ ‘이채영 이태임 클라라’. [사진 KBS `뻐꾸기 둥지` 방송 캡처]

배우 이채영(28)이 잘 빠진 몸매로 화제가 되고 있는 가운데 동갑내기 배우 클라라와 이태임의 몸매도 화제가 되고 있다.

이채영은 12일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘황금어장-라디오스타(이하 ‘라디오스타’)’에 출연했다. 이날 방송은 ‘악역 배우 특집’으로 진행돼 배우 이철민(44), 김뢰하(49), 김원해(45)와 함께 출연했다.

이날 방송에서 MC김구라는 “‘1986년생 3대 섹시’라고 이채영 이태임 클라라가 있다”고 말했다. 그러자 이채영은 “클라라와 이태임을 실제로 봤는데 키도 크고 몸매가 비슷비슷하다. 다 훌륭하다”고 답했다.

클라라는 최근 ‘모드지 선정 2014 세계에서 가장 아름다운 여성 100인(Mode Lifestyle Magazine's 100 Most Beautiful Women In The World 2014 List)’의 2위에 올랐다. 그만큼 뛰어난 미모와 완벽에 가까운 몸매를 자랑한다.

이태임 역시 과거 KBS 2TV 드라마 ‘결혼해주세요’와 영화 ‘황제를 위하여’에서 몸매를 과시한 바 있다.

온라인 중앙일보

‘이채영 이태임 클라라’ [사진 MBC 라디오스타 캡처]