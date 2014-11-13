[인사] 안전행정부 外

◆안전행정부<고위공무원 승진>▶지방행정연수원 교수부장 송재환<고위공무원 전보>▶지역정보개발원 기획조정실장 파견 추경균<부이사관 승진>▶창조정부조직실 개인정보보호과장 문금주▶안전관리본부 재난관리〃 곽진욱▶지방재정세제실 지방세운영〃 심영택▶국민대통합위원회 파견 정경택▶세계군인체육대회조직위원회 〃 한승섭<과장급 전보>▶감사관실 감사담당관 김항섭▶기획조정실 행정한류〃 김헌준▶운영지원과장 김화진▶창조정부조직실 공공서비스정책과장 김준희▶안전관리본부 안전정책〃 이병철▶지방행정실 자치행정〃 안병윤▶정부청사관리소 관리총괄〃 안정태▶국가기록원 나라기록관장 정무설▶〃 대통령기록관 기획총괄과장 김제홍▶개인정보보호위원회 기획총괄과장 고은영▶지방행정실 지방경쟁력지원단장 공범석▶유엔거버넌스센터 협력국장 파견 김회수
◆산업통상자원부▶장관정책보좌관 정연상
◆국세청<서기관 승진>◆본청▶전산기획담당관실 김중욱▶감사〃 박달영 신동인▶납세자보호〃 한경선▶심사1〃 윤성호▶역외탈세〃 나명수▶법무과 최성영▶전자세원과 전정수▶법인세과 박영병▶부동산납세과 최재호▶조사기획과 신재봉▶조사1과 채정석▶세원정보과 황도곤▶소득지원과 이준호▶운영〃 최진구▶대변인실 윤종건▶차세대국세행정시스템추진단 이준목◆서울지방국세청▶운영지원과 김보남▶첨단탈세방지담당관실 정현철▶개인신고분석과 윤경필▶조사1국 조사3과 김성동▶조사2국 조사1과 고현호▶조사4국 조사2과 박성훈▶국제조사관리과 이창기▶강남세무서 납세자보호담당관 손순희◆중부지방국세청▶감사관실 박은학▶법인신고분석과 신종범▶조사2국 조사1과 이세협▶조사4국 조사3과 이상철▶동수원세무서 납세자보호담당관 김태근◆대전지방국세청▶감사관 문남주◆광주지방국세청▶조사2국 조사관리과장 노대만◆대구지방국세청▶조사2국 조사관리과장 배창경◆부산지방국세청▶송무과장 홍영명▶조사1국 조사1과장 남동성◆국세공무원교육원▶운영과 한경호
◆농촌진흥청<승진>▶충북도 농업기술원 연구개발부장 이기열
◆서울신문◆사업단▶부단장 최용규◆편집국▶정책뉴스부 전문기자 김경운
◆한국시설안전공단▶비상임이사 남동우
◆KOTRA<처장 승진>▶중소기업지원전략팀장 김병삼▶밀라노엑스포전담반장 이종건▶IT사업단장 권중헌▶해외투자지원〃 허병희▶동남권KOTRA지원〃 서강석▶기업역량강화실장 손수득▶고객미래전략〃 박봉석▶타이베이무역관장 양장석▶오사카〃 최장성▶실리콘밸리〃 나창엽<부장 승진>▶트리폴리무역관장 허진원▶카라카스〃 김지엽▶쿠웨이트〃 이삼식▶아디스아바바〃 윤태웅▶수출첫걸음지원팀 온라인마케팅PM 빈준화▶글로벌전문기업팀 공공조달PM 은지환▶IT사업단 ICT대외협력PM 김형일▶중국사업단 김은하▶자카르타무역관 염승만▶모스크바〃 채승완▶상하이무역관 수출인큐베이터운영팀장 박동욱▶운영지원실 강병수▶인재경영실 배상범▶글로벌기업협력실 정영수▶고객미래전략실 이기석▶기획조정실 임성주
◆한국교통연구원▶연구부원장 오재학▶경영〃 이상민▶특임감사 예충열▶종합교통본부장 황상규▶도로교통〃 유정복▶철도교통〃 최진석▶항공교통〃 김제철▶물류연구〃 정승주▶국가교통DB센터소장 김찬성▶유라시아북한인프라센터〃 안병민▶교통수요연구그룹장 이재훈▶교통경제연구〃 이성원▶교통안전연구〃 한상진▶교통기술연구〃 문영준▶경영전략실장 조범철▶행정지원〃 한연옥▶글로벌교통아카데미단장 박진영
◆한국전기연구원▶감사부장 정태용▶감사실장 조진상▶재무실장 최동철
◆중소기업중앙회<임원 전보>▶경영기획본부장 박해철▶정책개발1〃 김경만▶정책개발2〃 이운형