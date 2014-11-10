[인사] 보건복지부 外

◆보건복지부<전보>▶감사관 이영호▶질병관리본부 국립인천공항검역소장 윤현덕<승진>▶장애인정책국장 최종균
◆해양수산부<국장급 승진>▶국립해양조사원장 한기준<과장급 전보>▶감사담당관 이영직▶어업정책과장 박신철▶지도교섭〃 양동엽
◆SBS◆임원▶기획본부장 김성우▶편성본부장 이철호▶제작본부장 박정훈▶드라마본부장 김영섭▶라디오센터장 김태성◆기획본부▶경영기획국장 이홍근▶미디어사업국장 성회용▶기획팀장 신홍기▶광고팀장 이동희▶콘텐츠사업팀장 김상한◆편성본부▶편성국장 직대 남상문▶홍보국장 김강석▶아나운서팀장 신용철▶콘텐츠파트너십팀장 전수진▶빅이벤트사무국장 김한종▶소셜미디어팀장 목준균▶PR팀장 유인수▶문화사업팀장 김선동◆제작본부▶교양국장 직대 민인식▶예능국장 이창태▶교양1CP 박두선▶교양2CP 박상욱▶교양3CP 장경수▶마케팅담당부장 노영환◆라디오센터▶라디오편성기획팀장 김영우▶라디오운영팀장 최애라◆드라마본부▶드라마기획팀장 최문석▶드라마1EP 한정환▶드라마2EP 이용석▶드라마3EP 홍성창▶드라마4EP 박영수▶마케팅담당부장 신형철◆보도본부▶보도국장 방문신▶미래부장 박수언▶편집1부장 차병준▶편집2부장 원일희▶경제부장 민성기▶정책사회부장 최원석▶시민사회부장 윤춘호▶국제부장 김용철▶기획취재부장 고철종◆경영지원본부▶경영지원국장 박종필▶기술국장 직대 류기형▶시설팀장 손진상▶아카이브팀장 이재완▶송출기술팀장 현준철▶인프라관리팀장 박영식◆사장직속▶비서실장 서두원▶윤리경영팀장 하승보▶심의팀장 심상대