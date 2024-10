"내가 그때 엄마를 알았더라면"…엄마의 어린 시절과 친구가 된 딸

영화 '백투더퓨처'의 주인공 마티 맥플라이는 동네 괴짜 발명가 에메트 브라운이 발명한 타임머신을 타고 30년 전으로 간다. 그리고 과거에서 젊은 부모님과 만나 친구가 된 마티는 평소 알고 있던 부모님과는 다른 모습에 당황한다.

자식들은 한번쯤 자신이 태어나기 전 부모님의 모습을 궁금해 하지만 '백투더퓨처' 속 타임머신은 영화 속 얘기일 뿐이다.

그런데 미국 오레곤에 사는 아트 디렉터 다니엘 델프(25·Danielle Delph)는 타임머신 대신 포토샵을 이용해 어머니의 젊은 시절을 만났다.

'내가 그때 엄마를 알았더라면(If I Had Known My Mother Back Then)'이란 이름으로 어머니와 자신이 함께 한 사진 시리즈를 통해서다.

델프는 어머니의 과거 사진에 자신의 모습을 합성했다. 비슷한 나이 대의 사진을 붙였기 때문에 델프와 어머니는 마치 어린 시절부터 절친한 친구관계처럼 보인다.

어린 시절 함께 무용수 복장을 입고 다정하게 포즈를 취한 모습, 몸매가 드러나는 원피스로 한껏 차려입고 파티를 즐기는 모습도 있다. 공원을 거닐며 젊은 시절 어머니와 이야기하는 사진에서 델프는 재치있게 어머니의 팔찌를 찬 자신의 모습을 합성했다.

델프는 웹사이트를 통해 "나는 항상 엄마와 내가 친구로 함께 자랐다면 어땠을지 궁금했다"며 작업을 시작한 계기를 밝혔다. 그는 "우리는 같은 반이었을까? 같은 유머코드를 갖고 있었을까? 사람들이 우릴 떼려야 뗄 수 없는 관계라고 생각했을까?"라며 질문을 던진다. 그리고 "엄마의 어린시절 사진 속 내 모습을 보니 우린 정말 잘 어울리는 친구가 됐을 거라 확신한다"고 적었다.

이 작업을 끝마치기까지 6개월이 걸렸다. 어머니께 옛날 사진을 받아 스캔하고, 자신의 어린 시절 사진을 찾기 위해 자신의 페이스북을 열심히 파헤쳤다.

이 시리즈의 마지막 사진은 현재 어머니와 딸 델프의 모습이다. 사진 아래에 델프는 "그때 그랬을 것처럼 지금도 내게 좋은 친구가 돼줘서 고마워요"라고 적었다. 또 "내가 어떤 설명도 하지 않았음에도 수많은 옛날 사진들을 찾아 보내주신 어머니께 다시 한 번 감사합니다"는 말로 고마움과 애정을 드러냈다.

