[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실<과장급 전보>▶공공갈등협업과장 양찬희▶통일안보정책〃 유희종▶규제총괄〃 박진호▶복지정책〃 김종진▶국회협력행정관 양희석▶일정행정관 김태훈
◆우정사업본부▶우체국금융개발원장 김홍일
◆한국소비자원▶소비자분쟁조정위원회 상임위원 강성진
◆고려대▶경영대학장 겸 경영전문대학원장 김동원
◆국민대▶정보통신처장 최준수
◆덕성여대▶교무처장 강명희▶기획〃 정원호▶평가〃 강수경▶대외협력〃 정인재▶산학연구처장 겸 산학협력단장 강성주
◆한국도로공사<실처장급 전보>▶비서실장 정대형▶감사〃 고채석▶기획조정〃 박승갑▶휴게시설처장 채철표▶도로〃 권오철▶건설〃 이의준▶환경품질〃 문명국▶기술심사〃 이춘주▶ICT센터장 김병회▶통행료통합정산〃 이이환▶교통〃 김대진▶강원본부장 김경수▶광주전남〃 박상욱<실처장급 승진>▶정보처장 정광철▶교통〃 유시영▶시설〃 박태영▶ITS〃 주국돈▶구조물〃 정민▶국가ITS센터장 강운▶스마트하이웨이사업단장 진규동▶밀양울산건설사업〃 곽석환
◆한국산업기술진흥원▶경영기획본부장 박상이▶기술기반〃 여인국▶산학협력단장 김성재▶기술사업화〃 김류선▶지역산업〃 진혁▶중견기업지원〃 오한석▶사업관리실장 조영희▶기금관리팀장 방응진▶정보화〃 황의종▶중견기업정책〃 이현영▶중견기업사업〃 박천교▶중견기업기반〃 박정희▶기술전략〃 조중훈▶기술문화〃 한상영
◆정보통신산업진흥원▶SW융합진흥본부장 한호현▶경영지원단장 이진규▶SW융합진흥본부 지능통신사업단장 전준수▶창조기반조성본부 평가관리〃 황정애▶〃 기업지원〃 김종석▶인사노무팀장 박시춘▶지역SW지원〃 박능윤▶지식융합〃 이면성▶산업융합〃 강미영▶IoT기술지원〃 채윤경▶IoT사업〃 이경록▶IoT개발지원〃 이명규▶정보서비스〃 송종철▶산학인력〃 김상준▶ICT장비산업TF〃 채정숙