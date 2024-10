[사진 하하 SNS]

가수 하하가 3일 자신의 트위터에 “친구야 보고싶었어”라는 응원 글과 함께 MC 몽의 정규 6집 타이틀곡 ‘내가 그리웠니’ 뮤직비디오를 링크했다.

하하와 MC몽은 데뷔 당시부터 라디오 진행을 맡아 호흡을 맞췄던 바 있다.

또 하하는 MC몽의 정규 6집 수록곡 ‘Whatever’에서 내레이션을 맡으며 돈독한 우애를 뽐냈다.

MC몽은 이날 0시 솔로 정규 6집 ‘미스 미 오어 디스 미(Miss me or Diss me, 부제 그리움)’에 담긴 13트랙 전곡을 국내 주요 음악 사이트를 통해 공개했다. MC몽의 정규 음반 발표는 지난 2009년 이후 5년 만이다.

이날 오전 7시 기준 타이틀곡 ‘내가 그리웠니’(피처링 진실)는 멜론, 엠넷, 네이버뮤직, 올레뮤직, 지니, 몽키3, 벅스뮤직 등 국내 주요 음악 사이트에서 실시간 음원 차트 1위에 올랐다.

온라인 중앙일보