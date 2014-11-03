[인사] 중앙일보·JTBC 外

◆중앙일보·JTBC<보임>▶대전총국장 김방현
◆국무조정실·국무총리비서실<고위공무원(국장급) 승진>▶사회규제관리관 이정원▶시민사회비서관 정충구<고위공무원(국장급) 전보>▶사회복지정책관 장상윤
◆금융위원회▶대변인 육동인<과장급>▶금융소비자보호기획단 금융관행개선2팀장 김연준
◆법제처<과장급 전보>▶경제법제국 법제관 문민혜
◆농촌진흥청▶충북도 농업기술원장 김태중
◆강원대▶보건진료소장 나성훈
◆한성대▶교무처장 이창원▶기획협력〃 조혜경▶학생지원〃 겸 체육부장 김동환▶총무〃 조자연▶입학홍보〃 홍정완▶인문대학장 겸 인문과학연구원장 서은경▶사회과학〃 겸 사회과학〃 이내찬▶예술〃 겸 아트앤디자인커뮤니케이션센터장 지상현▶공과〃 겸 공학연구·공학교육개발〃 조세홍▶대학원장 최용식▶경영대학원장 차종석▶행정〃 이성우▶예술〃 전완식▶지식서비스&컨설팅〃 정진택▶부동산〃 임병준▶교육〃 김일민▶대학원교학부장 전주상▶학술정보관장 강순애▶전자계산소장 오종택▶산학협력단장 김진환▶산학협력단부단장 김상현▶언어교육원장 고창수▶디자인아트평생교육〃 한혜련▶교육개발연구〃 이형용▶한성프레스센터장 조규태▶출판부장 문귀선▶총무부처장 전장배
◆한국폴리텍대학▶동부산캠퍼스 지역대학장 한상규
◆매경미디어그룹<매일경제>▶전산제작국장 직대 임규준<매일방송(mbn)>◆기획실▶정책기획부장 직대 김성철<매경미디어렙>▶대표이사 양현승▶광고국장 직대 고영걸<엠비엔미디어(매일경제tv mmoney)>▶대표이사 정완진<매경닷컴>▶MK DiGi뉴스국장직대 황국성<매경출판>▶대표 전호림
◆서울신문◆사업단▶부단장 김경운▶사업지원부장 이장훈▶문화사업부장 안창섭◆경영기획실▶기획부장 송경섭▶인사부장 고은영◆독자서비스국▶독자지원부장 전성준◆시설안전관리국▶기획위원 이명선
◆MBC▶광고국 부국장 홍곤표▶경인지사 부국장 피용선
◆한국환경공단<승진>▶수도권서부지역본부 환경관리처 정찬윤▶수도권동부지역본부 〃 이상택▶충청권지역본부 충북출장소 나명숙▶〃 환경시설처 이정민▶환경안전센터 정상용▶수질오염방제센터 김순흠<전보>▶홍보비서실장 김영기▶기획조정처장 정찬윤▶경영지원〃 임재욱▶자원순환지원〃 장승연▶제도운영〃 김종엽▶수도권서부지역본부 환경관리처장 최진규▶호남권지역본부 자원순환〃 서형석
◆한국수력원자력▶건설본부장 이영일
◆한국환경정책·평가연구원▶부원장 이병국▶기획조정실장 이영수▶정책연구본부장 이창훈▶환경평가〃 이영준▶환경전략연구실장 강만옥▶물환경〃 안종호▶자원순환〃 신상철▶환경보건〃 신용승▶환경평가〃 문난경▶환경평가1실장 전동준▶환경평가2〃 박영민▶연구기획팀장 현윤정
◆한국화학연구원▶부원장 정순용▶감사실장 박천규▶그린화학공정연구본부장 전기원▶그린화학소재연구〃 홍영택▶의약바이오연구〃 이선경▶울산연구사업〃 송봉근▶화학인프라〃 이재흥▶기술사업화〃 서정권▶대외협력〃 고영주▶연구기획조정〃 이창진▶경영지원〃 김상중▶경영지원본부 경영기획실장 나용운▶〃 경영관리실장 박종균▶〃 시설안전관리센터장 조재영
◆한국전기연구원▶선임연구본부장 명성호▶선임시험〃 류형기
◆한국건설기술연구원▶수자원연구실장 김형섭