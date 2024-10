일상에서 길어 올린 감수성 사각 프레임에 투영해봤더니 …

“우연히 만난 모든 것은 결국 필연입니다. 나에게 다가온 우연의 의미를 찾아보고 싶었습니다.”

정경자: 우연의 뿌리, 10월 30일~12월 24일 서울 서소문동 일우스페이스, 02-753-6502

사진작가 정경자(40)는 일상에서 섬세한 감수성을 길어올려 정사각형 프레임에 붓는다. 주변의 평범한 것에서 마음을 움직이는 것을 찾아내 감정을 이입하는 것이다.

제 5회 일우사진상 ‘올해의 주목할 작가’로 선정된 그는 이번 전시에서 스코틀랜드 에딘버러대학 유학 시절을 잔잔하게 풀어낸 ‘Story within a Story’, 작가 자신의 삶과 죽음에의 경험을 녹인 ‘Speaking of Now’, 그리고 폐허의 사물을 통해 생성과 소멸의 순환고리를 다룬 ‘Language of Time’의 세 가지 시리즈 50여 점의 작품으로 전시장을 구성했다. 슬라이드 영상쇼에서는 TV 시사프로그램 ‘그것이 알고 싶다’에서 발췌한 텍스트 문장이 사진과 맞물리며 낯설게 느껴지는 경험을 하게 된다.

글 정형모 기자 hyung@joongang.co.kr, 사진 일우스페이스