아무것도 없는 '시시한' 광고판? 알고 보면 '무시무시'한 광고!

길을 지나다 보면 옥외 광고판을 자주 보게 된다. 하나같이 사람들의 시선을 사로잡기 위해 화려한 그래픽과 압도적인 크기를 자랑한다. 하지만 이미 수많은 광고에 질려버린 사람의 시선을 사로잡기엔 역부족이다.

그런데 스웨덴 스톡홀름에 있는 놀이동산 그로나 룬드(Grona Lund)가 설치한 깜짝 광고판은 예외다. 그저 평범하고 심심한 광고판이라고 얕잡아봤다간 큰 코 다친다.

새로 만든 '귀신의 집'을 홍보하기 위해 스톡홀름 길 한가운데 세운 이 옥외 광고판에는 흰 바탕에 "감히 우리의 새 놀이기구를 보고 싶습니까?(Do you dare to look at our new attraction?)"란 문구와 큐알코드(스마트폰을 이용해 스캔하면 더 많은 정보를 볼 수 있는 장치)만 달랑 새겨 있다.

호기심이 생긴 시민들이 하나 둘 광고 속 큐알코드를 스마트폰으로 스캔해보지만 광고판에는 아무 변화가 없다. '낚시인가?' 허탈함에 빠져 돌아서려는 순간, 흰 광고판 뒤에서 귀를 찢는 듯한 귀신 소리와 함께 좀비 형상이 튀어나온다. 시민들은 모두 기겁하며 도망간다.

사실 이 광고판은 내부에 사람이 들어갈 수 있도록 특수제작됐다. 내부 공간에는 스피커도 있다. 시민들이 큐알코드를 스캔하면 센서가 이에 맞춰 귀신 소리를 재생하고 안에 있던 사람이 흰 천막을 뚫고 나올 듯 실감나게 연기를 하는 방식이다.

놀이동산 그로나 룬드 측은 이색적인 광고판 하나로 길거리에서 진짜 '귀신의 집'에 갔다 온 듯한 공포감을 느끼게 한 것이다.

배예랑 인턴기자 baeyr0380@joongang.co.kr

[사진 해당 유투브 영상 캡처]