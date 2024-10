편집과 CG없는 뮤직비디오로 유투브에서 유명세를 얻은 미국 4인조 록밴드 'OK Go(오케이 고)'가 또 하나의 원씬 원컷 뮤직비디오를 내놓았다. 착시현상을 이용한 뮤직비디오 'The Writing's On the Wall'로 놀라움을 줬던 'Ok Go'는 네 번째 LP 'Hungry Ghosts' 수록곡인 'I Won't Let You Down'의 뮤직비디오를 최근 공개했다.

완벽하게 짜여진 동선을 따라 움직이며 단 한 번의 편집없이 기발한 아이디어로 뮤직비디오를 만들어냈다. 일본 치바현에서 찍은 이 뮤직비디오에는 2400명이 참여했다. 실외로 나오면서 보여지는 군무는 눈을 뗄 수 없게 만든다. 특히 거의 마지막에 우산으로 펼치는 안무는 매스 게임을 방불케 한다.

최효정 기자 misirlou@joongang.co.kr