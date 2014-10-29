[인사] 외교부 外

◆외교부▶의전장 윤여철
◆산업통상자원부＜국장급 승진>▶코트라 방산물자교역지원센터장 윤상흠＜부이사관 승진>▶자원개발전략과장 이민철▶환태평양경제동반자협정대책단 파견 여한구▶산업통상자원부 본부 강장진＜과장급 전보>▶총괄기획과장 정창현▶기업협력〃 진종욱▶지역산업〃 신희동▶에너지기술〃 문양택▶다자통상협력〃 김진▶통상협력총괄〃 안병화▶에너지관리〃 양원창▶무역위원회 산업피해조사팀장 서정란
◆기상청＜3급 승진>▶기획재정담당관 신도식＜4급 승진>▶관측정책과 인희진
◆행정중심복합도시건설청＜4급 전보>▶도시계획국 건축과장 추호식
◆MBC▶특보 최재혁◆특임사업국▶국장 전희영▶부국장 이보영◆기획국▶법무실장 정재욱◆경영지원국▶재무운영부장 이재준◆매체전략국▶국장 석원혁▶그룹유통전략부장 이상술▶신매체개발부장 권철▶미래방송연구소장 김지은◆뉴디미어포맷개발센터▶센터장 배연규◆편성국▶부국장 이흥우▶편성콘텐츠부장 김지수◆콘텐츠제작국▶국장 김학영▶부국장 김선주▶콘텐츠제작1부장 유정형▶콘텐츠제작2부장 강미영▶다큐멘터리부장 김진만◆시사제작국▶부국장 겸 시사제작3부장 박상일▶시사제작2부장 성장경◆라디오국▶라디오편성사업부장 정홍대▶라디오제작1부장 주승규▶라디오제작3부장 김현경▶라디오제작4부장 김정관◆뉴미디어뉴스국▶온라인뉴스부장 황외진▶뉴스사업부장 김태형◆드라마본부▶드라마운영부장 김광민▶드라마마케팅부장 홍성원◆드라마국▶부국장 겸 드라마4부장 이창섭▶드라마1부장 김승모▶드라마2부장 노도철◆예능본부▶예능마케팅부장 노창곡◆예능1국▶제작1부장 서창만▶제작2부장 김구산▶제작3부장 박현석▶제작4부장 김새별◆예능2국▶기획특집부장 박정규▶해외제작부장 이민호◆제작기술국▶부국장 허건우◆영상미술국▶국장 김태형▶부국장 양광춘▶영상1부장 김세홍▶영상2부장 정찬래▶미술부장 홍종완◆신사업개발센터▶센터장 조규승◆콘텐츠사업국▶해외유통사업부장 최혁재▶기획사업부장 김판영◆자산개발국▶국장 김윤섭▶부국장 안재호▶자산기획부장 염태규▶자산관리부장 이운형◆경인지사▶지사장 김현종▶인천총국장 겸 고양의정부총국장 양영석
◆한국산업인력공단＜상임감사>▶감사 최성식＜상임이사>▶기획운영이사 권기원▶능력평가이사 김시태
◆국방기술품질원▶국방기술품질원장 이헌곤
◆서울메트로＜전보>▶안전방재처장 권환동▶안전조사〃 추돈호▶기획전략〃 이도중▶미래사업〃 김석호▶홍보〃 용연상▶경영관리〃 조동수▶인사노무〃 이기준▶재무계약〃 박태성▶영업〃 이승범▶부대사업〃 이은기▶차량〃 조문수▶운전〃 정일봉▶공사관리〃 김석태▶시설〃 민광만▶설비〃 김성렬▶감사실장 김종태▶종합관제소장 김상균▶도시철도연구원장 서정식▶근무환경연구소장 장상덕▶사업수행센터장 배종한▶자재관리센터장 안상덕