그는 내가 데뷔 순간을 명확히 기억하는 몇 안 되는 가수 중 하나다. 1988년 크리스마스 이브에 열린 MBC 대학가요제, 신해철이 속해 있는 밴드 ‘무한궤도’는 ‘서울 대표’ 마지막 참가자였다. 열다섯 번째였는지 여섯 번째였는지는 정확지 않다. 음악이라고는 아무것도 몰랐는데도, “빠바바바바바밤빰 빠바바빰빠밤~”으로 시작하는 ‘그대에게’를 들으며 “저 오빠들이 무조건 대상”이라고 확신했던 기억. 인상적인 첫 만남이었다.

당시 중·고등학생이었던 이들은 그의 노래에서 ‘어른의 세계’를 엿봤다. “부드러운 손길 달콤한 속삭임/ 내가 원한 것은 그것만은 아니었지/ 내가 사랑한 건 당신이 아니야/ 내 환상일 뿐”이라 노래하는 ‘안녕’을 들으며 사랑이란 감정의 복잡미묘함을 상상했고, “토론하는 남자 술에 취한 여자”가 있는 ‘재즈카페’는 어떤 곳인지 궁금했다. 그가 병아리 얄리에게서 죽음을 배웠듯 ‘우리 앞의 생이 끝나갈 때’를 부르며 삶과 죽음 같은 걸 생각해 보기도 했다. “세월이 흘러가고 우리 앞의 생이 끝나갈 때/ 누군가 그대에게 작은 목소리로 물어보면/ 대답할 수 있나/ 지나간 세월에 후횐 없노라고.” 열 몇 살의 아이들에겐 상상도 안 되는 이야기였다.

계속 열렬한 팬이었던 건 아니다. 막상 스무 살이 넘어선 그의 노래를 전처럼 즐겨 듣지 않게 됐다. “난 바보처럼 요즘 세상에도 운명이라는 말을 믿어(here I stand for you)”라는 가사엔 ‘감성 과잉’ 딱지를 붙였다. 사회적인 발언을 쏟아내는 그를 보며 ‘음악이나 열심히 하시지’ 냉소하기도 했다. 꽤 오래 그의 노래와 멀어졌다가 올해 6월 발표한 새 앨범 ‘리부트 마이셀프(Reboot Myself)’를 들었다. “애아범이 돼도 철이 들질 않아 전혀 (…) 그냥 그대로 그대로 그대로/ 이 똑같은 세상을 어떡하든 버티는 나/ 아임 저스트 왓 아이 앰(I’m just what I am).” 이 오빠는 참 변하지도 않는구나, 조금 웃었던 것도 같다.

그의 부고가 전해진 밤, 갑자기 겨울이 찾아왔다. 페이스북의 또래 친구들은 밤새 그의 노래를 나누며 한 시절을 뒤흔들었던 누군가가 떠났다는 사실에 슬퍼했다. 어쩌면 청춘이 지나고 있음을 비로소 실감하고 있는지도 모른다. 모처럼 그의 음악을 차례차례 듣는 하루다. “만남의 기쁨도 헤어짐의 슬픔도/ 긴 시간을 스쳐가는 순간인 것을”(내 마음 깊은 곳의 너). 이젠 아픔 없는 곳에서 부디 평안하시길.

이영희 문화스포츠부문 기자

