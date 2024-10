[LG G3] 사용자 습관 자동분석 … 오타 크게 줄였습니다

스마트의 혁신으로 불리며 대세 스마트폰으로 자리 잡은 LG전자 G3가 소비자 만족도가 높은 것으로 평가됐다. LG G3는 지난해 G2에 이어 ‘2014 소비자의 선택’ 스마트폰 부문 대상을 수상했다. G3는 생활 습관에 맞춘 다양한 기술력과 정보를 스마트하면서 편리하게 즐길 수 있다는 것에 높은 점수를 받았다.

G3는 LG전자의 ‘심플함, 그 새로운 스마트(Simple is the New Smart)’라는 제품 철학을 반영해 사용자 습관에 맞춘 다양한 기능을 갖췄다. 고객에 대한 철저한 탐구를 통해 선보인 스마트 키보드, 스마트 알림이, 스마트 시큐리티 등의 사용자 기능(UX)에서는 G3가 추구하는 심플함이라는 제품 철학을 엿볼 수 있다.

‘G3’는 LG그룹 계열사의 핵심 역량을 결집해 △초고화질 5.5인치 쿼드HD IPS디스플레이 △초고속 자동 초점 기능인 ‘레이저 오토 포커스(Laser Auto Focus)’ 탑재 카메라 △메탈릭 스킨 후면 커버, 인체공학적 곡률을 적용한 디자인 등 최고의 기술과 정교한 입체 디자인을 담았다.

G3는 ‘화질의 LG’를 다시 한 번 입증했다. 스마트폰 최초로 쿼드HD 디스플레이를 적용해 LG만의 기술력을 자랑한다. G3에 탑재된 쿼드HD IPS 디스플레이는 HD(1280×720)의 4배, 풀HD(1920×1080)의 2배에 이르는 해상도를 구현해 눈앞에 있는 것을 보는 듯 선명하고 생생한 화질을 느끼게 해준다. G3의 화면밀도는 538ppi로 미술관의 작품을 수록한 아트북과 같은 초고화질을 제공하는 것이 특징이다.

또한 LG전자는 G3 카메라에 후면에서 레이저 빔을 쏘아 피사체까지의 거리를 측정, 빠르게 초점을 맞춰주는 ‘레이저 오토 포커스’를 탑재했다. 광학식 손떨림 방지에 전자식 손떨림 방지 기능을 더한 OIS플러스(OIS+) 기술과 저조도 상황에서 더 밝은 사진을 촬영할 수 있도록 전면카메라 기능을 개선시켰다. LG전자는 소비자들이 가장 자주 사용하는 기능들을 분석 후 이를 G3의 사용자 기능(UX)에 최대한 반영했다. ‘사용자 경험에서 배운다(Learning from you)’는 LG 스마트폰의 철학을 기반으로 개발된 새로운 UX를 대거 탑재했다.

노크코드, 셀피 카메라, 스마트 알림이, 스마트 키보드가 대표적인 기능이다. ‘스마트 알림이’는 사용자의 이용 패턴, 스마트폰 상태, 위치 등을 분석해 정확하면서도 사용자를 배려하는 감성적인 정보를 제공한다. ‘스마트 키보드’는 스마트폰 사용자의 문자 입력 습관을 자동으로 분석, 이를 적용해 타이핑 시에 오타율을 줄여주는 ‘G3’의 혁신 UX다. 손의 크기에 따라 키보드 높이를 조정해주고, 자주 사용하는 버튼과 문자 등 사용자의 스타일과 습관을 분석해 터치가 가능한 영역을 보정해준다.

‘노크 코드’는 화면을 켜는 것과 잠금화면을 해제하는 것을 동시에 처리할 수 있어 편의성이 뛰어나다.

정혜영 객원기자 aaafun7@joongang.co.kr