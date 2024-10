주민철 원광대병원 교수, 대한재활의학회 우수논문상

원광대학교병원 재활의학과 주민철 교수가 25일 서울 그랜드힐튼호텔에서 열린 '2014 대한재활의학회 추계 학술대회'에서 논문 'Effects of Bladder Function by Early Tamsulosin Treatment in a Spinal Cord Injury Rat Model(척수손상 쥐 모델에서 조기 탐술로신 투여를 통한 방광기능의 개선 효과)'으로 우수논문상을 수상했다.

