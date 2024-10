이현수 서울성모병원 교수, 유럽안과학회 최우수포스터 논문상

가톨릭의과대학 서울성모병원 안과 이현수 교수가 10월 프랑스에서 열린 EVER(European association for vision and eye research) 유럽안과학회에서 논문 ‘Comparative immunological study of penetrating and lamellar keratoplasty in murine model(전층각막이식술과 부분층판 각막이식술의 면역학적 기전 연구)'를 발표해 최우수포스터 논문상을 수상했다.

