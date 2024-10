코오롱스포츠, 빅 데이터 활용한 고객 관리 시스템 도입

서울성모병원 평생건강증진센터에서는 가족 단위로 건강검진을 받을 수 있다.

코오롱스포츠가 브랜드스탁이 조사·평가한 2014 대한민국 하이스트 브랜드에서 아웃도어 부문 1위에 선정됐다.

지난해 론칭 40주년을 맞은 코오롱스포츠는 국내에서 가장 오래된 아웃도어 리딩 브랜드로서 차별화된 마케팅과 함께 고객층을 전 연령대로 확대하는 한편, 미래지향적이고 혁신적인 제품들을 지속적으로 선보이고 있다는 평가를 받았다.

코오롱스포츠는 2010년부터 ‘Your Best Way to Nature’라는 캐치프레이즈를 통해 고객의 다양한 라이프스타일을 담아내는 경쟁력 있는 제품을 선도적으로 출시하고 있다. 2011년 론칭한 ‘트래블 라인’은 아웃도어 스타일에 새로운 바람을 불러일으키고 있다는 평이다.

코오롱스포츠는 R&D에 대한 투자를 확대하고, 트래블 라인과 아웃도어 워킹, 캠핑을 새로운 성장동력으로 하는 한편 빅 데이터(Big Data)를 활용한 고객 관리 시스템을 도입해 지속 가능한 성장의 발판을 마련한다는 계획이다.

윤재은 본부장(전무)은 “코오롱스포츠의 기술과 노하우를 비롯해 미래지향적인 디자인까지 접목, 과거와 현재·미래를 연결하는 혁신적인 제품을 지속적으로 출시할 계획”이라고 말했다.

배은나 객원기자