‘반지의 제왕’ 간달프의 잔소리에 학생들 '열광' 왜?

“엄마가 ‘공부하라’ 잔소리 하면 공부하기 싫어진다”는 게 학생들의 맘이다. 그런데 큰소리로 잔소리를 하고도 학생들에게 환호를 받은 사람이 있다. 영화 ‘반지의 제왕’에서 ‘간달프’를 연기한 이안 맥켈런(Ian McKellen·75)이다.

17일(현지시간) 영국 ‘츄 벨리 학교(Chew Valley School)’ 공식 유튜브 채널이 둥록한 영상이다. 이안 맥켈런이 학교 도서관에 있다는 소식을 들은 학생들은 창문 밖에 옹기종기 모여 그를 바라보고 있다. 그러자 맥켈런이 학생들에게 “시험 준비를 하는 동안 열심히 공부하지 않으면 무슨 일이 일어나는 지 알아?(In your preparation for your examinations, if you don't do your revision properly, you know what will happen?)”라고 질문을 건넨다. 이에 학생들은 “아니요!(No!)” “무슨 일이 일어나는데요?(What will happen?)”라며 궁금해한다.

그러자 맥켈런이 양 손을 번쩍 들고 그 답을 알려준다.“넌 통과하지 못할 거야!(You shall not pass!)” 이 말은 그가 영화 ‘반지의 제왕’에서 연기했던 대사다. 외나무다리에서 불길에 휩싸인 간달프가 자신에게 다가오는 악마에게 외치는 장면이다. 이 말을 들은 학생들은 마치 간달프가 현실에 등장한 듯한 모습에 박수를 치며 열렬히 환호했다.

영상을 본 사람들도 “나도 저 말을 직접 듣고 싶다” “간달프가 교육에도 관심이 많았구나” 등의 댓글을 남기며 그의 재치에 박수를 보냈다.

문선영 인턴기자 msy0809@joongang.co.kr

[사진 영화 ‘반지의 제왕:왕의 귀환’ 스틸컷, 유튜브 영상 캡처]