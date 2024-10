추가 지원서에 비교과 활동 에세이, 9개 질문의 답 써야

미국 아이비리그 대학 중 하나인 프린스턴대는 하버드대, 윌리엄&메리대, 예일대에 이어 미국에서 네 번째로 설립된 명문대다. 미국 유에스 뉴스 월드 리포트(U.S. News & World Report)가 발표하는 대학 순위에서 15년간 13번이나 1위를 차지할 정도다. 학생들에게 다채로운 교육 혜택과 수준 높은 학부 교육과정을 제공한다. ‘국가와 세계에 봉사하는 리더를 양성한다’는 교육철학을 앞세워 특정 분야의 글로벌 리더를 기르는 데 주력하고 있다.

프린스턴대는 학부 중심 대학으로 기숙사에서 강연·세미나·학업·체험학습을 지원하는 교육시스템을 운영해 기초교육에 주력한다. 프린스턴대 캠퍼스 전경.

프린스턴대는 순수 학문과 학부 교육에 집중하는 대학이다. 이 때문에 대학원생(2700여 명) 수보다 학부생(5300여 명) 수가 더 많다. 하버드대, 컬럼비아대처럼 대학원생이 학부생보다 두 배 이상 많은 다른 연구 중심 대학들과 비교하면 정반대인 셈이다. 기초교육을 중시하는 프린스턴대에는 경영대학원(MBA)이나 법대·의대 같은 전문대학원도 없다.

프린스턴대에선 소수 정예 학부 중심 대학만이 갖는 이점을 누릴 수 있다. 이 대학은 6개의 기숙사(College) 시스템을 운영하며 재학생들이 인적관계를 다질 수 있도록 돕는다. 각 기숙사에는 식당·도서관·학습시설들이 잘 갖춰져 있고 기숙사 담당자와 교직원이 상주하며 학생들의 공부와 생활을 돕는다.

공대생도 인문·사회과학 7과목 이상 수강

기숙사마다 유명인사 초청 강연과 세미나, 학습 지원 시스템, 여행 경비 지원 같은 학생들을 위한 다양한 행사와 혜택, 프로그램을 제공한다. Real SAT 어학원 권순후 대표는 “프린스턴대는 College라고 통용되는 기숙사 시스템을 통해 소수 정예 학부 중심 대학의 강점을 잘 갖추고 있다”며 “이는 궁극적으로 봉사하는 인재를 기르려는 교육철학과 일맥상통한다”고 말했다.

프린스턴대는 경제학·국제관계학 같은 사회과학과 인문학, 자연과학에서 고품질 교육 수준을 자랑한다. 학부에서부터 체계적인 금융공학 프로그램을 제공하는 몇 안 되는 미국 명문대 중 하나다. 특히 이 대학의 우드로 윌슨 스쿨(Woodrow Wilson School of Public and International Affairs)은 국제관계와 외교 분야에서 존스홉킨스대, 조지타운대와 함께 세계 최고의 교육 프로그램을 운영하는 것으로 유명하다.

몇 년 전까지만 해도 존스홉킨스대의 의공학과 펜실베이니아대의 와튼 스쿨처럼 신입생을 별도로 선발했지만 지금은 일반 전형을 통해 신입생을 일괄적으로 선발한다. 인문·사회과학에 강한 대학이지만 물리학과 수학 분야에도 세계적인 인재들이 몰린다. 영화 ‘뷰티풀 마인드’로 잘 알려진 존 내시(1994년 노벨 경제학상 수상) 교수도 이 대학 수학과 출신이다.

프린스턴대는 공과대도 우수한 평가를 받고 있다. 금융공학·전자공학·토목공학 등 6개 단과대에서 체계적인 교육과정을 제공한다. 화학공학과 생명공학, 기계공학과 항공공학이 각각 접목돼 있어 타 대학과 차별화된 교육과정을 제공한다. 공대생들도 인문학·사회과학 분야에서 일곱 과목 이상 수강해야 한다. 단, 과목 수강이 자유로운 타 학과와 달리 공학 전공자들은 정해진 과정을 밟아야 하므로 다양한 학문 분야를 접하기에는 다소 제약이 있다.

추가 지원서, 다른 대학에 비해 많아

프린스턴대에는 공통원서(Common Application)로 지원할 수 있다. 공통원서와 별도로 추가 지원서도 작성해야 하는데 타 대학에 비해 분량이 상당히 많다. 비교과 활동과 관련된 단문 에세이를 비롯해 지난 2년간의 여름 활동과 관련된 답변, 좋아하는 책, 영화 등 9개 단답형 질문에 답해야 한다.

단답형 질문들은 언뜻 평범해 보여도 입학사정관이 눈여겨보는 부분이므로 신중하게 작성해야 한다. 500단어 안팎의 장문 에세이도 써야 한다. 선택사항이지만 추가 지원서 마지막 부분엔 기타 자료(문서 파일)도 첨부할 수 있다. 권 대표는 “필수 에세이와 많은 양의 질문만 봐도 프린스턴대가 신입생 선발에 얼마나 많은 공을 들이는지 알 수 있다”며 “추가 자료를 통해 프린스턴대가 찾는 인재상에 부합하는 학생임을 보여주는 게 좋다”고 조언했다.

MIT, 예일대처럼 프린스턴대 역시 외국인 지원자에게 Need-blind(지원자의 재정 지원 신청이 입학 당락에 영향을 미치지 않는 제도) 정책을 적용한다. 이 대학은 미국 대학 중 처음으로 ‘무대출 재정 지원(No-loan Policy)’ 정책을 시작한 것으로 유명하다. 이는 흔히 순수 재정 지원, 학자금 대출, 교내 아르바이트 세 가지로 구성되는 기존 재정 지원 정책에서 대출을 없앤 것이다. 사회생활을 시작하는 졸업생들의 대출금 상환 부담을 해결해 주기 위해 시작됐다. 이 정책은 현재 다른 대학들에도 상당한 영향을 미치고 있다.

프린스턴대에는 사교 모임이 없다?

프린스턴대는 1학년에게 사교 모임 가입을 제한한다. 이 때문에 프린스턴대에는 여느 미국 대학에서 쉽게 찾아볼 수 있는 각종 사교 모임(fraternities& sororities)이 없다고 알려져 있다. 하지만 사실은 그렇지 않다. 재학생들은 2학년 말에 11개 ‘이팅 클럽(Eating Club)’ 중 하나에 가입할 수 있다. 이 클럽은 재학생들이 어울려 식사하고 친목을 도모하는 목적으로 운영된다. 기숙사(College) 시스템과 비슷하지만 학교의 공식 기관은 아니며, 학생들의 자치에 따라 운영된다. 각 클럽은 6개 기숙사처럼 자체 건물에 도서관을 포함한 여러 편의시설을 갖추고 있다.

올해 프린스턴대 입시에 나온 에세이 주요 내용

● Tell us about a person who has influenced you in a significant way.(자신의 인생에 가장 큰 영향을 준 사람에 대해 얘기하라.)

● One of our great challenges is that the disparities have more complex causes and point, less straightforwardly to solution.(현재 가장 큰 문제 중 하나는 빈부격차의 원인이 복잡해지고 해결책이 간단치 않다는 점이다.)

●‘Princeton in the Nation’s Service’, Princeton’s unofficial motto, was expanded to ‘Princeton in the nation’s service and in the service of all nations’.(프린스턴대의 이념인 ‘국민을 위한 프린스턴’은 이후 ‘국민을 위한, 그리고 전 세계를 위한 프린스턴’으로 확장됐다.)

● Culture is what presents us with the kinds of valuable things that can fill a life. Insofar as we can recognize the value in those and make them part of our lives, our lives are meaningful.(문화는 우리 삶을 채우는 의미 있는 것들을 나타낸다. 우리가 그 안의 의미를 인지하고 삶의 일부로 받아들일 때 우리 삶은 의미를 지닌다.)

● Using a favorite quotation from an essay or book, tell us about an event or experience that helped you define one of your values or changed how you approach the world.(읽은 책에서 가장 좋아하는 문구와 함께 지원자의 가치관이 성립되는 데에 도움이 된 경험 또는 세상을 보는 관점이 변화한 경험을 서술하라.)

※주제 택 1, 작성 분량 500단어 안팎, 작성 방법은 자유.