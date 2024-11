김승철 교수, 대한산부인과학회 학술대회 우수 논문상

이대목동병원 산부인과 부인종양센터장 김승철 교수가 지난 9월 27일 서울그랜드힐튼호텔에서 개최된 제100차 대한산부인과학회 추계학술대회에서 우수 논문상을 수상했다.

대한산부인과학회의 영문학술지인 ‘Obstet Gynecol Sci’에 지난 1년간 게재된 논문 중 김 교수의 논문이 학술적 성과와 임상적 의미를 인정받아 우수 논문상으로 선정됐다. 이번에 수상한 논문은 'Clinical efficacy of serum human epididymis protein 4 as a diagnostic biomarker of ovarian cancer: A pilot study'라는 제목의 논문으로 HE-4 단백질이 난소암 진단의 새로운 표지자로서 임상적 효율성이 있음을 보여줬다.

이번 연구에 따르면, 난소암 환자와 난소의 양성낭종 환자의 혈중 HE-4 단백 농도를 다른 조건에 통제하여 비교했다. 그 결과 난소암 환자군에서 그 농도가 유의하게 높았으며 진단 정확도가 기존 CA-125에 비해 비슷하거나 우수한 것으로 나타났다.

김 교수는 자궁암 및 난소암 등 부인종양 전문가로서 활발한 임상연구와 각종 논문 발표로 국내외 학회에서 탁월한 연구 성과를 인정받고 있다.

