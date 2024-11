사우디 시아파 탄압 계속 … 미국, IS 협공 전략 차질

15일 바레인의 사나비스에서 반정부 시위대가 사우디에서 사형 선고를 받은 시아파 성직자 님르 알-님르의 사진을 들고 있다. [사나비스 AP=뉴시스]

‘미국의 문제가 된 반(反) IS 동맹국, 사우디아라비아(America’s Saudi problem in its anti-IS coalition)’

15일 크리스찬사이언스모니터(CSM)에 실린 기사에 이런 제목이 달렸다. 이슬람 수니파 무장단체 ‘이슬람국가(IS)’를 격퇴하기 위해 전통적인 동맹이자 수니파의 종주국인 사우디의 지원을 간절히 원했던 미국이 사우디 탓에 오히려 골치 아프게 됐다는 내용이다.

이런 분석이 나온 건 리야드 특별형사법원이 시아파 성직자에게 사형을 선고하면서다. 이날 법원은 폭동을 선동하고 군주에게 불복종했다는 혐의로 시아파 종교지도자 님르 알-님르에게 사형을 선고했다. 소수 종파인 시아파의 권리 향상에 힘써 온 그는 2011년 ‘아랍의 봄’ 당시 반정부 운동에 가담했다가 2012년 체포됐다. 인구의 90%가 수니파인 사우디아라비아에 시아파는 약 200만 명, 동부의 유전 지역에 밀집해 거주한다.

이런 사우디의 국내 상황이 IS 격퇴를 비롯한 미국의 중동 전략에 장애물이 된다는 게 CSM의 분석이다. 미국은 종파에 치우치지 않는 이라크 정권 확립을 중동 문제의 주요 해법 중 하나로 보고 있다. 이슬람 수니·시아파 간의 종파 갈등과 견제 속에서 IS가 탄생했고, 2003년 미국의 이라크 철수 이후 들어선 시아파 정권이 IS 세력 확장의 빌미를 제공했다고 보기 때문이다. 여전히 건재한 IS 역시 시아파에 대한 적개심으로 사태를 악화시키고 있다.

이처럼 사태의 근본 원인엔 시아파·수니파의 해묵은 갈등이 있는데, 동맹이라는 사우디가 이를 조장하고 있는 것이다. 공공의 적을 두고 협공해야 하는 동맹국 사이의 균열도 부추기고 있다. 미국의 호소에 따라 아랍 국가들이 IS와의 전쟁에 가담했지만 이들의 관계는 복잡하다.

지난달 뉴욕타임스가 지적한 대로 “수니파 아랍 국가와 시아파 이라크 정부가 IS를 격퇴하기 위해 공조 작전을 펼치는 매우 드문 일”이 벌어진 것이다. 협공을 펼치지만 서로를 신뢰할 수는 없는 것이 현재 아랍 동맹국의 관계다. 실제 알 아바디 이라크 총리는 13일 TV 인터뷰를 통해 “사우디를 비롯한 걸프 국가에 IS의 앞잡이가 있다. 이들은 IS와 같은 ‘타크피리(수니파 극단주의자 또는 이단)’의 담론을 받아들인다”고 주장했다. 이런 마당에 시아파를 대놓고 탄압하는 사우디를 이라크에 동맹으로 납득시키기 더욱 어려워진 것이다.

애초 미국은 막대한 자금을 대면서 IS를 키운 배후라고 사우디를 비난해 왔다. 그럼에도 오판과 실책을 거듭해 온 미국은 사우디의 손을 잡아야만 했다. 이젠 잡을 손을 놓을 수도 없이 속앓이만 하는 처지가 됐다.

홍주희 기자