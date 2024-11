버나드 박이 SBS '인기가요'에서 첫 데뷔무대를 갖는다.

오늘(12일) 방송되는 SBS '인기가요'에는 버나드 박이 출연해 데뷔 앨범 타이틀곡 'Before the Rain(비포 더 레인)' 을 처음으로 선보인다. ‘Before the Rain’을 기타 연주와 함께 선보일 계획이다.

지금껏 티저를 통해 일부분만 공개되었던 타이틀곡 ‘Before the Rain’은 이번 무대를 통해 전 곡이 최초 공개될 예정이다.

조규찬이 작사·작곡한 발라드곡 ‘Before the Rain’은 변함없이 자신의 옆을 지켜주고 믿음을 보여준 사람에게 감사하는 마음을 담은 노래로 버나드 박의 감성적이고 매력적인 목소리가 돋보이는 곡으로 평가받고 있다.

한편 버나드 박은 오는 13일 정오 타이틀곡 ‘Before the Rain’ 뮤직비디오와 데뷔 앨범 ‘난…’을 공개하며 활동을 이어간다. 버나드박이 어떤 행보를 이어갈 지 주목된다.

온라인 중앙일보

[사진 버나드박 앨범]