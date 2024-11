안녕 헤이즐, "오케이? 오케이!"

매주 수요일은 갑상선암 컨퍼런스 날이다. 갑상선암의 진단과 치료에 대해 환자를 증례로 해 관련학과 교수들과 토론을 하는 날이다.

근데 이날은 컨퍼런스 대신에 영화를 한편 때리기로 한다.

최근에 개봉한 영화중에 갑상선암 환자가 주인공으로 나오는 "안녕 헤이즐"이라는 영화가 매우 감동적이라 해서 "그럼 어디 한번 때려봐?

시간나고 희망하는 사람들 다 모여" 했더니 10명이나 가겠단다. 요즘 갑상선암을 우습게 보는 풍조가 있으니 환자들이 이 영화를 많이 보고 경각심을 가졌으면 하는 마음에서 우선 우리부터 보자고 한 것이다.

비용은 물론 필자 부담이다.

갑상선 전담 간호사 한나, 수술실 도우미 간호사 까람이, 전공의들, 전임의들, 주니어 스탭들, 이렇게 하니 금방 10명이 모인다. 물론 일이 끝나지 않은 사람들은 빼고...........

영화관에 허겁지겁도착하니 아직 광고시간이다.

어 ? 근데 영화 원래 제목이 "The fault in our stars"다. " 잘못은 우리 별에 있어" 란 뜻인데 뭐" 안녕 헤이즐" 은 어디서 나온 제목이지?

주인공 헤이즐이 죽나?

영화는 10대 암환자들의 사랑이야기다. 갑상선암이 폐까지 전이되어 호흡이 곤란한 18살여주인공 헤이즐과 골육종이 생겨 다리를 절단한 18살 남자주인공 어거스터스와의 풋풋하고 순수한 사랑이야기다 .

원작이 베스트 셀러 소설이어서 그런지 영화 주인공들이 하는 대사들이 참 좋다.(원작 소설의 실제모델은 16세 소녀로 갑상선암이 폐로 전이되어 사망했다고 한다)

"불을 붙이지 않으면 담배는 사람을 죽이지 못해. 죽음의 물건을 가지고 있으면서도 그 죽음을 행할 수 있는 힘은 주지 않는거지"

"넌 나한테 한정된 나날 속에서 영원을 주었고, 난 거기에 대해 고맙게 생각해"

주인공이 살아 있을 때 미리 하는 추도사 예식에서 서로의 진실한 사랑을 확인하는 장면에서는 눈시울이 적셔지고, 암스텔담의 안네의 일기의 안네의 다락방까지 올라가는 헤이즐의 사투는 보는 사람으로 하여금 안쓰러움과 대견함을 동시에 느끼게 하고...

두 주인공들이 주고 받는 '오케이? 오케이'의 대사는 현실세계의 우리들에게도 전염된다.

영화 제목에서 주는 선입관과는 달리 헤이즐은 살아 남고 남자 주인공이 사망하는 반전도 의외다.

그러나 암환자 이야기라고 해서 우울하고 슬프기만 한 것이 아니다. 오히려 잔잔한 감동을 자아내는 젊은이들의 이야기다.

2014년 서울대병원에서 발표한 것을 보면 폐전이는 갑상선암 환자 4532명 164명에서 일어 났고 10년 생존율 85%, 20년 생존율 71%라고 했다.

사망은 1cm이상의 폐전이, 45세이상, 갑상선암의 크기가 2cm이상, 2개이상 다발성이고 수술당시 보다 나중에 추적중에 폐전이가 일어난 환자에서 사망율이 높다고 하였다(Thyroid 2014; 24:277~86).

영화에서는 헤이즐의 암병기가 4기로 되어 있으나 사실은 2기다. 45세이하 젊은 환자들은 금방 사망하지 않기 때문이다.

이제 갑상선암도 옛날과는 달리 조기 진단되는 수가 많으니까 과거와는 달리 폐전이까지 되는 환자수가 그렇게 많지는 않다.

최근 미국보고에 의하면 첫진단 때 유두암의 1%, 유두암의 여포변종 2%, 여포암 4% 정도라고 한다.

그러나 치료후 추적중에 발견되는 환자수도 만만치 않다. 대체로 첫 진단 때 보다 그 숫자가 많다(J Am Surg 2003;197:191~197). 추적중에 폐검사가 필요하다는 대목이지...

헤이즐의 갑상선암이 발견된 것은 아마 초등학교 때니까 5년도 훨씬 전일 것이다.

일반적으로 15세이전 갑상선암은 처음 발견때부터 이 아가씨 처럼 암이 많이 퍼져 있는 경우가 많다.

소아의 갑상선암은 발견될 때 이미 90%는 염목림프절전이 까지 되어 있다.

양측 옆목 림프절전이 까지 되면 폐전이도 잘 일어난다(Ann Surg Oncol 2011;18(2):3486~92).

헤이즐은 처음부터 폐전이가 심해 늑막에 물도 고이고 호흠곤란이 심해 중환자실에서 죽을 고비를 넘기기도 했다.

현재에도 호흡 호스를 코에 달고 살아야 할 정도이니 아직 폐전이가 심하거나, 아니면 방사성 요드 치료로 나았다 하더라도 폐전이암이 있었던 부위의 섬유화(pulmonary fibrosis)현상으로 인한 폐기능부전증 때문일지도 모르겠다.

일반적으로 암이 원격전이가 되면 생존율이 1/2로 떨어지는 것으로 되어 있으나 갑상선암의 폐전이는 그리 절망적이지는 않다.

더구나 일반적 폐사진(Chest PA)에는 안보이고 방사성요드 전신스캔에서만 보이는 폐전이는 방사성요드치료에 효과가 높아 75%정도는 완치를 바라 볼 수 있다.

문제는 이렇게 조기 폐전이를 발견하려면 갑상선전절제를 한후에 방사성 요드전신 스캔(radioactive iodine scan)을 해봐야 한다는 것이다.

요즘 한국환자들은 반절제를 선호하고 있으니 참........

그래도 림프절전이가 심한 환자들은 전절제를 하고 요드전신 스캔을 해봐야 하는 기라.

정 안되면 차선책으로 일차 수술후 폐컴퓨터(Chest CT)사진이라도 찍어 봐야 할 것이다.

필자는 1cm도 안되는 갑상선암을 가진 21세의 예쁜 아가씨에서 반절제를 하고 10년째되는 해에 폐전이가 된 것을 발견하고는 심한 충격에 빠진 일이 있다. 그 이후로는 방사성 요드치료를 패스하는 환자들에게 일차 치료후 폐컴퓨터 사진으로 폐전이가 없다는 것을 꼭 확인하는 절차를 밟교 있다.

작은 암이라고 안심할 수가 없는 것이다. 근데 요즘 증상이 없으면 갑상선암은 검진도 하지 말라고?

영화를 보고 나오며 한나가 말한다. "교수님, 영화에서 4기라고 했는데 2기가 아닌가요? 왜 4기라고 했을까요"

"맞아 2기지, 45세 이전이니까.... ...4기라 해야 영화 내용이 있어 보여서 그럤지 안했을까......."

수술실 까람이가 말한다. "근데요, 목에 수술 상처가 안 보이던데용?"

"영화는 영화니까, 그렇게 봐 줘라"

"그 남자 배우아이 말이야, 옛날 영화 러브스토리에 나오는 라이안 오닐 하고 많이 닮았더다. 여배우는 헤이즐로 나오는 요번 배우가 훨씬 예쁘고..

옛날 영화 러브스토리도 함 다운 받아서 봐. 그 영화도 참 좋다이"

영화를 보고 나오는 모두들 행복해 하는 표정이다. 일찍 일 땡땡이 치고 나오니까 더욱 그럴지 모르지....흐흐..일탈의 재미가 이런 것이지......

"한나야, 오늘 영화 오케이?"

"네, 교수님, 오케이,"

☞박정수 교수는...

세브란스병원 외과학 교실 조 교수로 근무하다 미국 양대 암 전문 병원인 MD 앤드슨 암병원과 뉴욕의 슬론 케터링 암센터에서 갑상선암을 포함한 두경부암에 대한 연수를 받고 1982년 말에 귀국했다. 국내 최초 갑상선암 전문 외과의사로 수많은 연구논문을 발표했고 초대 갑상선학회 회장으로 선출돼 학술 발전의 토대를 마련한 바 있다. 대한두경부종양학회장, 대한외과학회 이사장, 아시아내분비외과학회장을 역임한 바 있으며 국내 갑상선암수술을 가장 많이 한 교수로 알려져있다. 현재 퇴직 후에도 강남세브란스병원에서 주당 20여건의 수술을 집도하고 있으며 후진 양성에도 힘쓰고 있다.

